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66.9% مطابقة المنتجات لكفاءة الطاقة

2/25/2024 11:21:25 PM
(MENAFN- Al Watan) قام المركز السعودي لكفاءة الطاقة بشراء 806 منتجات بشكل عشوائي من الأسواق بالمملكة بهدف مسح الأسواق في جميع مناطق المملكة، وبلغت نسبة المنتجات المطابقة خلال عملية المسح 66.9% حيث بلغ عدد المنتجات المطابقة 539 منتجا، وعدد المنتجات غير المطابقة 267 منتجا.
وحسب بيانات وتقرير الهيئة السعودية لكفاءات الطاقة فإنه يتم شراء عينات من الأسواق من جميع مناطق المملكة واختبارها بهدف مسح السوق، وذلك عن طريق شراء عينات عشوائية للتحقق من أداء وفاعلية الإجراءات الرقابية على منتجات كفاءة الطاقة لدى الجهات الرقابية والعمل على تحسينها وتطويرها.
إعادة التصدير
أعاد المركز السعودي لكفاءة الطاقة تصدير 1.687.132 منتجا مخالفا للمواصفات القياسية لكفاءة الطاقة من مجموع 210.300.107 من المنتجات الواردة، وهي تمثل ما نسبته 0.8% من مجموع واردات المملكة من تلك المنتجات، حيث شكلت منتجات الإنارة أغلب المنتجات المخالفة وبمجموع 1.537.859، والثلاجات 53.057، والمجففات 302، والمكيفات 5497، والسخانات 4272، والغسالات 1036، والإطارات 85.109
الرقابة على المنتجات
ونفذت فرق الرقابة على المنتجات المعروضة في الأسواق والمستودعات والمصانع المحلية 22 جولة ميدانية رقابية على منافذ البيع والمستودعات والمصانع، وبلغ عدد الزيارات 36151 زيارة، وتم ضبط 457 منشأة مخالفة، وأصدر 239 مخالفة فورية، وإيقاف مؤقت لـ 24 خط إنتاج غير مطابق وإعداد خطة مع تلك المصانع لمتابعة تصحيح مسار خط الإنتاج، جاء ذلك خلال عام 2022.
استدعاء المنتجات المخالفة
قام المركز بالإعلان عن 12 استدعاء خلال العام 2022 من خلال مركز استدعاء المنتجات المعيبة لدى وزارة التجارة وهي تمثل 31.275 منتجا وهي 931 مكيفا، وبلغ عدد ثلاجات التجميد 1052 منتجا، ومجفف 7076، وعدد الإطارات 23054 إطارا.
إعادة التدوير
يتم إعادة تدوير المنتجات المخالفة التي يتم رصدها من القنوات الرقابية وفقًا للإجراءات القانونية والاشتراطات البيئية المناسبة، وقد تم خلال عام 2022م تدوير 5.661 منتج أجهزة منزلية مخالفة، وإعادة تدوير 333.838 منتج إنارة مخالفة، وإعادة تدوير 2406 إطارات، وإعادة تدوير 5644 طنا من منتجات العزل الحراري المخالفة.
ضمان الالتزام
واصل المركز عمله في هذا المجال بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من خلال منظومة رقابية تراعي اختصاصات كل جهة وتستفيد من التشريعات والأنظمة القائمة ذات العلاقة، حيث بلغ مؤشر المطابقة لمنتجات كفاءة الطاقة لعام 2022 نسبة 91.83% ويراعي المؤشر أثر تلك الأجهزة على استهلاك الطاقة الأولية في المملكة.
عدد المنتجات التي تم شراؤها من الأسواق= 806
المنتجات المطابقة= 539
المنتجات غير المطابقة= 267
نسبة المطابقة= 66.9%
المنتجات المخالفة المعاد تصديرها= 1.687.132
مجموع المنتجات الواردة= 210.300.107
نسبة المنتجات المخالفة= 0.8%
المنتجات المخالفة:
منتجات الإنارة = 1.537.859
الثلاجات= 53.057
المجففات= 302
المكيفات= 5497
السخانات= 4272
الغسالات= 1036
الإطارات= 85.109
إعلانات الاستدعاء= 12
عدد المنتجات= 31.275
المكيفات= 931 مكيفا
ثلاجات التجميد= 1052
المجففات= 7076
الإطارات= 23054
المنتجات المعاد تدويرها= 5.661
منتجات الإنارة المعاد تدويرها= 333.838
الإطارات المعاد تدويرها= 2406
منتجات العزل الحراري المعاد تدويرها= 5644

MENAFN25022024000089011017ID1107897832

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