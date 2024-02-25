66.9% مطابقة المنتجات لكفاءة الطاقة

(MENAFN
- Al Watan) قام المركز السعودي لكفاءة الطاقة بشراء 806 منتجات بشكل عشوائي من الأسواق بالمملكة بهدف مسح الأسواق في جميع مناطق المملكة، وبلغت نسبة المنتجات المطابقة خلال عملية المسح 66.9% حيث بلغ عدد المنتجات المطابقة 539 منتجا، وعدد المنتجات غير المطابقة 267 منتجا.
وحسب بيانات وتقرير الهيئة السعودية لكفاءات الطاقة فإنه يتم شراء عينات من الأسواق من جميع مناطق المملكة واختبارها بهدف مسح السوق، وذلك عن طريق شراء عينات عشوائية للتحقق من أداء وفاعلية الإجراءات الرقابية على منتجات كفاءة الطاقة لدى الجهات الرقابية والعمل على تحسينها وتطويرها. إعادة التصدير
أعاد المركز السعودي لكفاءة الطاقة تصدير 1.687.132 منتجا مخالفا للمواصفات القياسية لكفاءة الطاقة من مجموع 210.300.107 من المنتجات الواردة، وهي تمثل ما نسبته 0.8% من مجموع واردات المملكة من تلك المنتجات، حيث شكلت منتجات الإنارة أغلب المنتجات المخالفة وبمجموع 1.537.859، والثلاجات 53.057، والمجففات 302، والمكيفات 5497، والسخانات 4272، والغسالات 1036، والإطارات 85.109 الرقابة على المنتجات
ونفذت فرق الرقابة على المنتجات المعروضة في الأسواق والمستودعات والمصانع المحلية 22 جولة ميدانية رقابية على منافذ البيع والمستودعات والمصانع، وبلغ عدد الزيارات 36151 زيارة، وتم ضبط 457 منشأة مخالفة، وأصدر 239 مخالفة فورية، وإيقاف مؤقت لـ 24 خط إنتاج غير مطابق وإعداد خطة مع تلك المصانع لمتابعة تصحيح مسار خط الإنتاج، جاء ذلك خلال عام 2022. استدعاء المنتجات المخالفة
قام المركز بالإعلان عن 12 استدعاء خلال العام 2022 من خلال مركز استدعاء المنتجات المعيبة لدى وزارة التجارة وهي تمثل 31.275 منتجا وهي 931 مكيفا، وبلغ عدد ثلاجات التجميد 1052 منتجا، ومجفف 7076، وعدد الإطارات 23054 إطارا. إعادة التدوير
يتم إعادة تدوير المنتجات المخالفة التي يتم رصدها من القنوات الرقابية وفقًا للإجراءات القانونية والاشتراطات البيئية المناسبة، وقد تم خلال عام 2022م تدوير 5.661 منتج أجهزة منزلية مخالفة، وإعادة تدوير 333.838 منتج إنارة مخالفة، وإعادة تدوير 2406 إطارات، وإعادة تدوير 5644 طنا من منتجات العزل الحراري المخالفة. ضمان الالتزام
واصل المركز عمله في هذا المجال بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من خلال منظومة رقابية تراعي اختصاصات كل جهة وتستفيد من التشريعات والأنظمة القائمة ذات العلاقة، حيث بلغ مؤشر المطابقة لمنتجات كفاءة الطاقة لعام 2022 نسبة 91.83% ويراعي المؤشر أثر تلك الأجهزة على استهلاك الطاقة الأولية في المملكة.
عدد المنتجات التي تم شراؤها من الأسواق= 806
المنتجات المطابقة= 539
المنتجات غير المطابقة= 267
نسبة المطابقة= 66.9%
المنتجات المخالفة المعاد تصديرها= 1.687.132
مجموع المنتجات الواردة= 210.300.107
نسبة المنتجات المخالفة= 0.8%
المنتجات المخالفة:
منتجات الإنارة = 1.537.859
الثلاجات= 53.057
المجففات= 302
المكيفات= 5497
السخانات= 4272
الغسالات= 1036
الإطارات= 85.109
إعلانات الاستدعاء= 12
عدد المنتجات= 31.275
المكيفات= 931 مكيفا
ثلاجات التجميد= 1052
المجففات= 7076
الإطارات= 23054
المنتجات المعاد تدويرها= 5.661
منتجات الإنارة المعاد تدويرها= 333.838
الإطارات المعاد تدويرها= 2406
منتجات العزل الحراري المعاد تدويرها= 5644
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