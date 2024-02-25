مجمع تجاري مغلق لتسويق تمور الأحساء

أمام الأرقام القياسية التي يشهدها مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة تحت شعار ((ويا التمر أحلى)) في قلعة أمانة الأحساء بمخطط عين نجم بنسخته الحالية، من حيث حجم المبيعات وأعداد الزوار اليومية طوال أيام المهرجان، انطلقت دعوات الباعة والمستهلكين إلى إنشاء مجمع ((مول)) تجاري مغلق، لتسويق تمور الأحساء ومشتقاته وصناعاته التحويلية وسط المحافظة، على أن يصمم وفق طراز ((معماري)) نموذجي، ويكون بمثابة ولادة مشروع وفرص وظيفية، يسهم في إيجادها المهرجان، ويكون المجمع إضافة للمحافظة واقتصاد البلد والمزارع في الأحساء، لتتحول الأحساء إلى سوق للتمور، وستظل هي كذلك.

مكاسب وإيجابيات

عدّد رئيس تجار التمور في الأحساء ((المعتمد من أمانة الأحساء))، عبدالحميد آل بن زيد، لـ((الوطن)) حزمة مكاسب وإيجابيات في المهرجان في نسخته الحالية، وهي:

1- زيادة أعداد الزوار القادمين من خارج المملكة ((أجانب وعرب)) من مختلف الجنسيات.

2- اكتسب سمعة ووجاهة عالمية.

3- اهتمام كبير وواسع وزيارات من المسؤولين.

4- تحقيق مبيعات عالية، وانتشار دعائي واسع.

5- خلق علاقات وطيدة بين التجار العالميين، وكذلك مع المستهلكين.

6- تسويق شحنات تمور ((دولية)) كبيرة لمستهلكين من مختلف دول العالم.

7- في هذه النسخة الكل يبحث عن الجودة للمستثمر والمستهلك.

8- إبرام صفقات تجارية.

تسويق دولي

أكد آل بن زيد أن الصناعات التحويلية ((التمرية)) في الأحساء أثبتت وجودها، وأخذت موقعها الحقيقي بشكل أكثر تطورًا وتحديثًا في الصناعات والتقنيات المتقدمة، مبينًا أن ((الملتوت)) و((الممروس)) و((العصيد)) وغيرها من الصناعات ((التمرية)) القديمة في الأحساء شهدت تطورًا في التعبئة والعبوات حاليًا، ومبيعًا لمستهلكين من الخارج (تسويقا دوليا)، وموضحًا أن المهرجان بات علامة فارقة للكل، فالكثير يؤخر شراءه للتمور حتى يأتي موعد المهرجان، ليتزود زاده من التمور طوال العام، وهناك كميات شراء من مستهلكين من مختلف مناطق ومحافظات المملكة، ومن بينها مناطق ومحافظات منتجة للتمور، حيث إن هناك تفضيلا لتمور الأحساء من مستهلكين من جميع المناطق والمحافظات، وهو ما يؤكد جودة مذاق تمور المحافظة.

تعظيم الاستفادة

أبان المهندس عبدالله المقهوي، أن المهرجان بات أيقونة ((أحسائية)) يتطلع الناس لتاريخ إقامته، وذلك لتفرده بعرض منتجات التمور بطريقة تسويقية إبداعية، بالإضافة إلى ذلك تعرف الزوار على منتجات التمور، وعلى النخلة وبيئة المزارع والفنون والتراث المرتبطة بها، حتى بات المهرجان قبلة للسياح والزوار القادمين للأحساء من داخل المملكة وخارجها، موضحا أن لدى المسؤولين عن السياحة في الأحساء فرصة لتعظيم الاستفادة من تجربة إقامة المهرجان، وذلك بجعل نطاقه أكبر، لعرض منتجات الأحساء وإبداعات أهلها، ومقترحًا أن يقام سنويًا في فصل الشتاء ((مهرجان الأحساء الدولي))، بحيث يشمل مهرجان تسويق التمور المصنعة، ومهرجان الزهور، ومعرضا للكتاب، ومعرض المخطوطات والوثائق الأحسائية، ومهرجانا مسرحيا وفنيا وترفيهيا، ومعرضا للإبداع التربوي والعلمي والهندسي والصناعي والصحي، ومعرضا للطاقة والمصانع وشركات المقاولات والمكاتب الهندسية الاحسائية، إذ إن هذه الحزمة من الفعاليات النوعية ستجعل الأحساء جاذبة أكثر للزوار والمستثمرين، وهذا يقود لحاجة الأحساء لمقر ضخم من أجل إقامة معرض عالمي يضم تلك الفعاليات، ونتطلع أن تتبنى الشركات الكبرى إنشاء هذا المعرض الذي سيزيد من نسبة المحتوى المحلي، إذ إنه سيسوق المنتجات السعودية، ويوظف أبناء وبنات الوطن.