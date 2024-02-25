إتلاف 160 طنًا من الحبوب الأوكرانية في بولندا احتجاجًا على تصديرها

MENAFN - Al-Borsa News) تعرض 160 طنًا من الحبوب الأوكرانية لإفراغ على السكك الحديدية في بولندا ما تسبب في إتلافها في عمل احتجاجي ضد تصديرها عبر بولندا.

وذكرت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية أنه في ليلة 25 فبراير، تم إلقاء المنتجات الزراعية الأوكرانية من ثماني عربات للسكك الحديدية في محطة السكك الحديدية البولندية كوتوميرز، مما تسبب في إتلاف 160 طنًا من الحبوب، وفقا لما أفادت به وزارة المجتمعات والأقاليم وتطوير البنية التحتية في أوكرانيا.

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وتابع في بيانها عبر فيسبوك أنه“في عمل تخريبي جديد – في ليلة 24-25 فبراير، تم افراغ المنتجات الزراعية الأوكرانية من 8 عربات مفتوحة في محطة كوتوميرز. وكانت الشحنة في طريقها إلى ميناء جدانسك حيث من المقرر شحنها إلى دول أخرى في جميع أنحاء العالم”.

وأكد وزير المجتمعات والأقاليم وتطوير البنية التحتية أولكسندر كوبراكوف أن الجانب الأوكراني يفي بالتزاماته بحسن نية. وفقا للاتفاقيات المبرمة مع الحكومة البولندية، ولا يجري تصدير أنواع معينة من المنتجات الزراعية إلى بولندا. وكما ذكر، فقد تم تأكيد ذلك رسميا، حيث لا يجري تصدير أي حبوب أو ذرة أو بذور اللفت إلى بولندا.

وقال كوبراكوف:“هذه هي الواقعة الرابعة من أعمال التخريب في محطات السكك الحديدية البولندية. والحالة الرابعة من الإفلات من العقاب وانعدام المسؤولية”.

وكانت يوكرينفورم قد ذكرت في 20 فبراير الجاري أن المزارعين البولنديين المحتجين قاموا بإغلاق خط السكة الحديد بالقرب من نقطة تفتيش ميديكا على الحدود مع أوكرانيا وسكبوا الحبوب الأوكرانية من سيارة شحن على القضبان.

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