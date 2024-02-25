إتلاف 160 طنًا من الحبوب الأوكرانية في بولندا احتجاجًا على تصديرها

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعرض 160 طنًا من الحبوب الأوكرانية لإفراغ على السكك الحديدية في بولندا ما تسبب في إتلافها في عمل احتجاجي ضد تصديرها عبر بولندا.
وذكرت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية أنه في ليلة 25 فبراير، تم إلقاء المنتجات الزراعية الأوكرانية من ثماني عربات للسكك الحديدية في محطة السكك الحديدية البولندية كوتوميرز، مما تسبب في إتلاف 160 طنًا من الحبوب، وفقا لما أفادت به وزارة المجتمعات والأقاليم وتطوير البنية التحتية في أوكرانيا.
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وتابع في بيانها عبر فيسبوك أنه“في عمل تخريبي جديد – في ليلة 24-25 فبراير، تم افراغ المنتجات الزراعية الأوكرانية من 8 عربات مفتوحة في محطة كوتوميرز. وكانت الشحنة في طريقها إلى ميناء جدانسك حيث من المقرر شحنها إلى دول أخرى في جميع أنحاء العالم”.
وأكد وزير المجتمعات والأقاليم وتطوير البنية التحتية أولكسندر كوبراكوف أن الجانب الأوكراني يفي بالتزاماته بحسن نية. وفقا للاتفاقيات المبرمة مع الحكومة البولندية، ولا يجري تصدير أنواع معينة من المنتجات الزراعية إلى بولندا. وكما ذكر، فقد تم تأكيد ذلك رسميا، حيث لا يجري تصدير أي حبوب أو ذرة أو بذور اللفت إلى بولندا.
وقال كوبراكوف:“هذه هي الواقعة الرابعة من أعمال التخريب في محطات السكك الحديدية البولندية. والحالة الرابعة من الإفلات من العقاب وانعدام المسؤولية”.
وكانت يوكرينفورم قد ذكرت في 20 فبراير الجاري أن المزارعين البولنديين المحتجين قاموا بإغلاق خط السكة الحديد بالقرب من نقطة تفتيش ميديكا على الحدود مع أوكرانيا وسكبوا الحبوب الأوكرانية من سيارة شحن على القضبان.
المصدر:
MENAFN25022024000202011048ID1107897830
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