هجمات البحر الأحمر تبرز أزمة نقص ناقلات النفط

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتزيلينسكي: فقدنا 31 ألف جندي.. ونأمل في عقد قمة للسلام إتلاف 160 طنًا من الحبوب الأوكرانية في بولندا احتجاجًا على تصديرها السعودية والاتحاد الأوروبي يبحثان سبل توطيد التعاون الاقتصادي

عادت التحذيرات التي أطلقت منذ فترة طويلة من قبل قطاع تصنيع ناقلات النفط والمرتبطة بقلة بناء السفن، لتطارد السوق بعد هجمات جماعة الحوثي على السفن التجارية، ما تسبب بتشتت واسع النطاق في تجارة النفط العالمية.

من المقرر أن تنضم ناقلتان عملاقتان فقط إلى السوق في 2024، وهو أقل عدد من منذ نحو أربعة عقود، وأقل بنحو 90% من المتوسط السنوي لهذه الألفية. ولكن بعد أن شرع مالكو السفن على نحو متزايد في الابتعاد عن جنوب البحر الأحمر، بدأ تأثير نقص الناقلات الجديدة بالظهور، إذ ارتفعت الأسعار بشدة، كما أن مدة الرحلة آخذة في الارتفاع.

تجنب البحر الأحمر

ظلت الأسعار تحت السيطرة العام الماضي مع خفض منظمة“أوبك” وحلفائها إنتاج النفط. وفي الوقت نفسه، فإن التحول الأوسع في مجال الطاقة يعني التخلص من الوقود الأحفوري، مما يجعل توقعات الصناعة قاتمة على المدى الطويل. لكن زيادة وتيرة تجنب جنوب البحر الأحمر، تطيل من مدة الرحلات التجارية، التي زادت بالفعل بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.

قال ألكسندر سافريس، الرئيس التنفيذي لشركة“يوروناف”، أحد أكبر مالكي ومشغلي الناقلات في مكالمة هاتفية بخصوص الأرباح هذا الشهر، إن“تأثير عمليات التحول يمكن رؤيته بشكل يومي على الشحن بشكل عام، وشحن النفط الخام وناقلات المنتجات على وجه التحديد”. وإلى جانب عدد قليل من عمليات التسليم الجديدة وأسطول آخذ في التقادم، فإن التوقعات بالنسبة للناقلات“إيجابية للغاية”.

وفي حين بدأت السفن التجارية الأخرى، وخاصة سفن الحاويات، في تجنب البحر الأحمر بشكل سريع بعد بدء الهجمات في نوفمبر، كانت ناقلات النفط والوقود أبطأ في الابتعاد عن ذلك المسار الحيوي.

لكن كل ذلك تغير الشهر الماضي، بعد أن قصفت القوات الأمريكية والبريطانية اليمن في محاولة لوضع حد لهذه الهجمات. ومع ذلك، فإن التدخل العسكري لم يوقف جماعة الحوثي، بل أدى بدلاً من ذلك إلى ابتعاد العديد من كبار مالكي الناقلات في العالم عن هذا المسار.

قال إنريكو باجليا، مدير الأبحاث في شركة“بانشيرو كوستا” (Banchero Costa) لخدمات الشحن:“ثمة شح في سوق الناقلات، خاصة ناقلات النفط الخام”، مضيفاً أنه“سيكون الوضع أكثر شحاً في المستقبل”.

فترات ازدهار وكساد

يأتي النقص في الناقلات مع تراجع كفاءة الأسطول العالمي. ومع إبحار العديد من السفن حول جنوب أفريقيا بدلاً من البحر الأحمر وقناة السويس، فإن أسطول الظل المزدهر يعني أن العديد من السفن متاحة فقط لعملاء محددين.

يمر الشحن عادةً بفترات ازدهار وكساد. ففي 2020، عندما كان تجار النفط يخزنونه في البحر على أي سفينة يمكنهم العثور عليها، ارتفع متوسط العوائد إلى نحو 100 ألف دولار في اليوم، قبل أن تؤدي تخفيضات الإنتاج اللاحقة من“أوبك” وحلفائها إلى انخفاضها لأدنى مستوى في عدة سنوات.

ولكن الآن، هناك العديد من القوى التي تدفع لانتعاش سوق الشحن، إذ أصبحت شحنات النفط بشكل عام تقطع مسافات أطول، منذ إعادة توزيع تدفقات الخام العالمية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. وباتت الشحنات إلى أوروبا ، التي كانت تستغرق بضعة أيام عبر بحر البلطيق، تستغرق الآن أسابيع للوصول إلى أجزاء أخرى من العالم، كما تزيد اضطرابات البحر الأحمر من مدد الإبحار تلك.

طلبيات شحيحة

ارتفع معدل الاستعانة بالسفن، وهو مقياس لمدى استخدام أسطول الناقلات في أي وقت، بنحو 5% منذ أن بدأت في تجنب الممر المائي، وفقاً لفوتيوس كاتسولاس، كبير محللي الشحن بالناقلات في“إس آند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس” (S&P Global Commodity Insights). وقال إن“الوضع في البحر الأحمر يغيّر أساسيات السوق، ويعمل لصالح مشغلي السفن. المعنويات أفضل بكثير الآن”.

ويعتبر سجل طلبيات الناقلات منخفض تاريخياً. فبعد الناقلتين العملاقتين اللتين انضمتا إلى الأسطول هذا العام، سيكون هناك 5 فقط في 2025، بحسب بيانات“بانشيرو كوستا”. وذلك بالمقارنة مع 42 سفينة في 2022.

ورغم الزيادة الأخيرة في الطلب على الناقلات، فإن الأمر سيستغرق سنوات حتى تبدأ العمل، إذ تمتلئ أحواض بناء السفن حالياً بسفن الحاويات التي طُلبت في أثناء الجائحة، بالإضافة إلى طلبيات ناقلات الغاز الطبيعي المسال.

ومع ذلك، فثمة أسباب تدعو إلى الحذر. فـ”أوبك+” تستمر بتقليص الإنتاج من أجل دعم أسعار النفط، مما يقلّص حجم الخام المنقول بحراً، وهو أقل من المستوى الذي كان عليه قبل عام. ويمكن لأسعار الشحن المرتفعة أن تصحح نفسها بشكل طبيعي من خلال جعل إبحار النفط لمسافات أطول مكلفاً للغاية، مما يقلص في النهاية الطلب على الناقلات. كما أن المالكين ينتهزون الفرص، وسيحاولون أحياناً التحول إلى طلبيات لبناء السفن الجديدة الأكثر ربحية.

المحللون متفائلون

لكن محللي الأسهم متفائلون في الغالب بشأن مالكي الناقلات. فلدى“فورتلاين” (Frontline)، أكبر مالك لناقلات النفط في العالم، 12 توصية شراء من 16 شركة تغطيها. ولدى شركة“إنترناشيونال سيوايز” (International Seaways)، إحدى الشركات العشر الأوائل، 11 توصية شراء من 11 محللاً.

وقال باجليا من“بانشيرو كوستا”:“بالنظر إلى سجل الطلبيات المحدود، والأسطول الذي يتقادم سريعاً، وكمية الحمولة التي تجاوزت بالفعل الحد الأقصى وتأثير القواعد البيئية في هذا القطاع، فإن وضع السوق الجيد لمالكي الناقلات سيستمر في المستقبل المنظور”.

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