الاحتلال يقتحم مدينة طولكرم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين، مدينة طولكرم، وضواحيها.



وأفادت مصادر باقتحام عدة آليات عسكرية المدينة من محورها الغربي، جابت مختلف شوارعها وأحيائها مرورا بدوار العليمي "المحاكم"، وميدان الشهيد ثابت ثابت وسط طولكرم، وشارع الحدادين.



وأضافت أن دوريات الاحتلال اقتحمت ضاحيتي شويكة شمال المدينة واكتابا شرقها.



وداهمت قوات الاحتلال عددا من منازل الفلسطينيين، عرف من اصحابها: عائلة الشهيد يوسف علي الخولي في ضاحية اكتابا، والفلسطيني عبد عودة في حي الاسكان خلف جامعة القدس المفتوحة بالمدينة، والمواطن مصطفى الصافي، والأسير المحرر علاء شريتح (الطاهر)، ومحل تجاري للأدوات الكهربائية يعود لعائلة الطاهر في شارع الحدادين، وقامت بتفتيشها واخضاع قاطنيها للاستجواب، قبل ان تقوم باعتقال كل من والدة وزوجة علاء شريتح للضغط عليه لتسليم نفسه، وهي المرة الثانية منذ شهر التي يتم اعتقالهما، وشقيقه محمود.

