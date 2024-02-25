فيديو لقطار الأشباح .. يسير 100 كيلومتر بدون سائق

غادر قطار شحن، كان متوقفًا في محطة سكة حديد منطقة كاثوا في جامو وكشمير الهندية، بدون سائق باتجاه منطقة باثانكوت بسبب منحدر طبيعي في الطريق، وتم اعتراض القطار وتوقف بالقرب من أوتشي باسي في موكريان البنجاب ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو حوادث.

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لقطار بضائع يسير على خط السكة الحديد دون سائق، ويظهر في الفيديو أن القطار كان يتحرك بسرعة عالية بسبب الانحدار الطبيعي في الطريق، وقطع قطار الشحن مسافة تقرب من 100 كيلومتر قبل أن يتم إيقافه باستخدام مكابح الطوارئ.

وبعد تلقي معلومات عن تحرك قطار الشحن بدون السائق، هرع كبار مسؤولي السكك الحديدية إلى محطة سكة حديد كاثوا وأصدروا تنبيهات إلى العديد من محطات السكك الحديدية.

وبحسب التقارير، وقع الحادث يوم الأحد الماضي، وأدى الإجراء السريع الذي اتخذه مسؤولو السكك الحديدية إلى تجنب وقوع كارثة محتملة كان من الممكن أن تؤدي إلى عواقب مأساوية حيث يضم قطار الشحن 53 عربة لنقل كميات هائلة من البضائع.

وبعد اعتراض قطار الشحن، أمر كبار مسؤولي السكك الحديدية بإجراء تحقيق لتحديد سبب الحادث. ونقلت وكالة الأنباء ANI عن مدير حركة المرور في جامو قوله: "سيتم إجراء التحقيق لتحديد أي ثغرات أمنية محتملة لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل".







