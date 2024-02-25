العلامة التجارية القطرية OMNI THE LABEL تتألق في أسبوع الموضة في باريس

(MENAFN
- Creatives Amplified)
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تجسد فعاليات OMNI THE LABEL مزيج من الثقافات في أسبوع الموضة في باريس
قطر، فبراير 2024 — OMNI THE LABEL علامة أزياء أُعِدَّت بواسطة مغترب أوروبي تغمره الثقافة الغنية للشرق الأوسط لأكثر من عقدين من الزمان، و هاهي الآن مستعدة لتحقيق انطلاقة ساحرة في أسبوع الموضة بباريس.
وفي لقاء أخير، أفصح المؤسس، الذي يفضّل البقاء مجهولًا، عن ارتباط عميق بالشرق الأوسط. هذه العلامة التجارية تعتبر تجسيد لتقديرهم العميق للثقافة العربية المتداخلة بسلاسة مع تصميمات الأزياء الأوروبية.
ابتدأت الفكرة من رغبة في معالجة تحديات الموضة التي يواجهها المُغتربون في الشرق الأوسط. كما تُجسد العلامة الجمع الانسجامي بين التصميمات الأوروبية والشرق الأوسطية، وتُقدم ملابسًا متنوعة ومتأصِّلة ثقافيًّا.
أكثر من مجرد علامة أزياء، تضفي OMNI THE LABEL عبارات تحفيزية في الخط العربي على كل قطعة من الملابس، موجهة رسالة تتجاوز الجماليات. إنها عن تحفيز الثقة والإيجابية وإحساس بالغاية من خلال الملابس.
تفخرOMNI THE LABEL بالحصول على المواد من مُصنعين إيطاليين معروفين، لضمان الجودة العالية. تُصنع جميع القطع بدقة في أوروبا، بينما تتم خياطة جميع تطريزات اللغة العربية بفخر في قطر.
تقدم المجموعة الجديدة "التوافق الثقافي"، أول قطعة مجوهرات للعلامة التجارية، وهي عقد من الذهب عيار 18 في شكل "البتولة" العربية؛ وهو غطاء وجه تقليدي. بالإضافة إلى ذلك، يتم عرض وشاح مصنوع من مادة تشبه الكشمير مزين بتطريز الخط العربي المميز للعلامة التجارية، وعباية بملمس حريري مع تطريز خط الخط العربي المعقد.
كما يتم عرض أيضًا منتجات Omni The Label الأكثر مبيعًا مثل العباية الأسود المصنوعة من خليط الكتان الذي تشتهر به OMNI THE LABEL ، وقطعتهم الأولى ؛ القفطان البني الجملي، المشهور بتصميمه المتعدد الاستخدامات، والألوان المستوحاة من رمال الصحراء الشرقية.
في أسبوع الموضة في باريس، بجانب القطع الكلاسيكية، كشفت المجموعة عن قطعتين من العبايات. تتميز إحداهما بأغطية صقور عربية مطرزة بأنماط مختلفة، بينما تعتبر الأخرى، جزءاً من المجموعة الجديدة، عباية صيفية ناعمة ومنسدلة بطبعات خط عربي.
حازت العلامة التجارية بسرعة على الاعتراف العالمي بتصاميمها المميزة، حيث تميزت بالعديد من الظهور في منشورات عريقة مثل مجلة فوغ البريطانية. يعد أسبوع الموضة في باريس هذا مناسبة هامة لـ"OMNI THE LABEL" للدخول على المسرح العالمي، ممثلاً فرصة لعرض تصميماتها المميزة وحرفيتها وإبداعها. تهدف العلامة التجارية إلى كسر الصور النمطية وتعزيز تبادل الثقافات من خلال الاحتفاء بثراء وتنوع تقاليد الموضة العربية.
سيتم تقديم المجموعة الجديدة التي تحتفي بجمال الخط العربي خلال أسبوع الموضة في باريس. تلخص عبارة العلامة التجارية، "ملابس تحمل معنى، أناقة تجعلك مميزًا بكل سهولة" جوهر هذه المجموعة.
فقد قرر المصمم أن يبقى مجهولا من أجل أن يتم التركيز على القطع ذاتها بدلاً من الشخص وراء العلامة التجارية، مما يسمح للتصميمات بتجسيد التداخل الثقافي والإبداعي.
تدعو OMNI THE LABEL عشاق الموضة والجمهور العالمي لمشاهدة هذا التداخل المتناغم للثقافات في أسبوع الموضة في باريس. ستكون العلامة التجارية موجودة في فرنسا في شارع 43 إتيين مارسيل أو عبر الشحن عالمي على
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