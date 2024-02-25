جمعية المحاسبين تحتفي بتخريج 133 من حملة الزمالة الإماراتية

احتفلت جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين، أمس، بتخريج 133 فرداً من حملة الزمالة الإماراتية في فندق أنانتاريا داون بدبي، بحضور عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، وسيف المهيري رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وأثنى عبد الله آل صالح في كلمته خلال الحفل، على جهود الجمعية، وما تبذله من خطط وبرامج نحو تطوير مهنة المحاسبة في الإمارات، والارتقاء بها في ظل التعاون الدائم مع وزارة الاقتصاد، وحرصها على مواكبة كافة التطورات والسياسات والقوانين المعنية لتطوير هذه المهنة.

وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد بصدد إصدار قوانين جديدة، تسهم في زيادة نسبة التوطين، كما تتيح كامل الملكية لغير المقيمين من المحاسبين والمدققين، ووضعت تسهيلات لجميع التخصصات لمزاولة المهنة، على أن يحصل المتقدم للمحاسب الضريبي والخبير المحاسبي على ما لا يقل عن 15 ساعة متخصصة.

من جهته، قال سيف المهيري إن الجمعية من خلال هذا الملتقى، تهدف إلى تعزيز جهود تطوير جودة مهنة المحاسبة، وتدقيق الحسابات في الدولة، وفقاً لأفضل المعايير العالمية، موجهاً الشكر والامتنان لمعالي وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق، وعبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، على الدعم الدائم للجمعية ومبادراتها، مشيراً إلى أن جودة المحاسبة والتدقيق الذي يقوم به مدقق الحسابات، من أهم عوامل استدامة نجاح التنمية الاقتصادية في الإمارات، مؤكداً أن جمعية المحاسبين والمدققين، تعمل على إحداث تعزيزات متعددة لهذه المهنة.

وتوجه بالشكر لمدير إدارة مدققي الحسابات بوزارة الاقتصاد، عبد الله الحمادي، موضحاً أن الجمعية سبق أن تخرج فيها 458 خريجاً في سياق طرح الزمالة.