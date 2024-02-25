مشاركة مثمرة للمجلس النرويجي للمأكولات البحرية في «جلفود»

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد المجلس النرويجي للمأكولات البحرية أنه حقق مشاركة ناجحة ومثمرة في الدورة الـ29 من معرض جلفود الذي اختتمت فعالياته في دبي الجمعة.
وقال أورجان أولسن، رئيس الأسواق الناشئة في المجلس النرويجي إن المعرض وفر منصة متميزة لتسليط الضوء على النرويج كوجهة فريدة لإنتاج المأكولات البحرية، كما أسهم في تعزيز الجهود لترسيخ علاقاتنا التجارية الممتازة مع دولة الإمارات والتي تمتد لأكثر من 25 عاماً.
وأضاف أن المجلس النرويجي للمأكولات البحرية احتفل بعام 2023 كعام قياسي للصادرات، حيث صدر إلى الإمارات ما مجموعه 10,997 طناً مترياً من المأكولات البحرية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 35 % مقارنة بعام 2022، ومن بين هذه الصادرات، شكل سمك السلمون الطازج ما نسبته 9,866 طناً، ما يؤكد على الطلب الهائل على الأسماك الطازجة((.
MENAFN25022024000110011019ID1107897659
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.