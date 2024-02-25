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مشاركة مثمرة للمجلس النرويجي للمأكولات البحرية في «جلفود»

2/25/2024 8:00:10 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد المجلس النرويجي للمأكولات البحرية أنه حقق مشاركة ناجحة ومثمرة في الدورة الـ29 من معرض جلفود الذي اختتمت فعالياته في دبي الجمعة.

وقال أورجان أولسن، رئيس الأسواق الناشئة في المجلس النرويجي إن المعرض وفر منصة متميزة لتسليط الضوء على النرويج كوجهة فريدة لإنتاج المأكولات البحرية، كما أسهم في تعزيز الجهود لترسيخ علاقاتنا التجارية الممتازة مع دولة الإمارات والتي تمتد لأكثر من 25 عاماً.

وأضاف أن المجلس النرويجي للمأكولات البحرية احتفل بعام 2023 كعام قياسي للصادرات، حيث صدر إلى الإمارات ما مجموعه 10,997 طناً مترياً من المأكولات البحرية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 35 % مقارنة بعام 2022، ومن بين هذه الصادرات، شكل سمك السلمون الطازج ما نسبته 9,866 طناً، ما يؤكد على الطلب الهائل على الأسماك الطازجة((.

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