«ماكلارين أبوظبي» تُسلم أوّل سيارة طراز «750 إس» في الإمارات

أعلنت شركة أبوظبي موتورز، الموزّع المعتمد لسيارات ماكلارين وخدماتها في الإمارات، تسليم أول سيارة طراز((750 إس)) الأحدث التي ترتقي بأعلى معايير صناعة السيارات، وذلك لأحد العملاء بالدولة. وتعد سيارة ماكلارين 750S التي يبدأ بذلك انطلاقها لأول مرة على الطرقات المحلية، أخفّ سيارة خارقة من إنتاج ماكلارين أوتوموتيف إلى الآن والأقوى بفئتها على الإطلاق.

وقال سيد فايز كريم، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي موتورز: يسعدنا تسليم أول سيارة ماكلارين طراز 750S إلى أحد أبرز عملائنا في دولة الإمارات. وتؤكّد هذه الخطوة التزامنا بتوفير تجارب قيادة لا مثيل لها لعشاق السيارات الخارقة في الدولة، حيث نضع بمتناول أيديهم سيارة ترتقي بمعايير الأداء والدقة ومتعة القيادة المتعارف عليها. ونتطلّع لتسليم هذه السيارة الاستثنائية لمزيد من عملاء ماكلارين خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وتعد السيارة الأخف وزناً والأقوى بين السيارات التي تنتجها ماكلارين على نطاق واسع. وتمّ تجهيز السيارة ذات الدفع الخلفي بمحرّك V8، وهي متوفّرة بنسختي الكوبيه والأخرى القابلة للكشف. وتجمع السيارة الجديدة بين التقنيات المتطوّرة لتقليص الوزن وتعزيز أداء مجموعة نقل الحركة والديناميكيات الهوائية والتميز الديناميكي للارتقاء بتجربة القيادة المعيارية إلى آفاق جديدة. وجرى تعديل نحو 30% من المكونات جديدة أو تغييرها لتقديم تجربة أكثر تطوّراً.

وتسلّم مجيب رحمن السيارة من شركة ماكلارين أبوظبي، وكان اهتمامه الكبير بهذا الطراز المتميّز نتيجةً للصيغة المثالية التي يجسّدها من رقيّ في التصميم ومتعة في القيادة. وقد تعاون مع استوديو عمليات ماكلارين الخاصة التابع لشركة ماكلارين أبوظبي لتخصيص سيارته من طراز 750S بما يعكس شخصيته بأفضل طريقة ممكنة.