نمو اقتصاد دبي يخفض مخصصات البنوك 11 %

قلصت بنوك دبي إجمالي مخصصات انخفاض القيمة التي استقطعتها خلال عام 2023، بما يعادل مليار درهم، بتراجع يقارب 11%، بينما ارتفع صافي أرباحها بـ66% إلى 40 مليار درهم، بما يعكس قوة القطاع المصرفي بالإمارة، وتحسن الظروف الاقتصادية للدولة في مواجهة التحديات العالمية.

وأظهرت القوائم المالية للبنوك الوطنية المدرجة في سوق دبي المالي تراجعاً في قيمة مخصصات انخفاض القيمة خلال عام 2023 بنسبة 11% لتصل إلى 8.15 مليارات درهم، مقارنة مع مخصصات انخفاض القيمة التي سجلتها خلال عام 2022، بنحو 9.15 مليارات درهم.

وسجل بنكا الإمارات دبي الوطني ودبي الإسلامي تراجعاً في مخصصات انخفاض القيمة بـ33.5% إلى 4.84 مليارات درهم خلال عام 2023، مقارنة مع 7.29 مليارات درهم خلال عام 2022.

الأرباح والمخصصات

وتصدّر ((الإمارات دبي الوطني)) قائمة بنوك دبي من حيث الربحية، مسجلاً أرباحاً سنوية قياسية، بعد أن قفزت أرباحه بنسبة 65% لتصل إلى 21.5 مليار درهم في 2023 (شاملة أرباح مصرف الإمارات الإسلامي) بفضل نمو الأصول، واستقرار قاعدة التمويل منخفضة التكلفة، وزيادة حجم المعاملات، وعمليات التحصيل الكبيرة للقروض منخفضة القيمة.

وسجل البنك تراجعاً في قيمة مخصصات انخفاض القيمة خلال عام 2023 بـ33.5% لتصل إلى 3.45 مليارات درهم، مقارنة مع مخصصات انخفاض القيمة التي سجلت خلال عام 2022، بنحو 5.2 مليارات درهم.

وقفز صافي أرباح مصرف الإمارات الإسلامي بنسبة 71% لتصل إلى مستوى غير مسبوق والأعلى على الإطلاق عند 2.12 مليار درهم خلال العام الماضي، مدفوعة بالمسار التصاعدي في الدخل الممول وغير الممول، ما يعكس تحسناً في نظرة الأعمال.

وسجل البنك ارتفاعاً في قيمة مخصصات انخفاض القيمة خلال عام 2023 بـ116.7% لتصل إلى 872.99 مليون درهم، مقارنة مع مخصصات انخفاض القيمة التي سجلت خلال عام 2022، بنحو 402.86 مليون درهم.

وحقق بنك ((المشرق)) نمواً قوياً في صافي الأرباح ليصل إلى 8.6 مليارات درهم في 2023 بنمو كبير نسبته 130% على أساس سنوي، مدفوعاً بنمو الأعمال، وهوامش الربح الجيدة، ومعدلات الفائدة المرتفعة.

وسجل البنك ارتفاعاً في قيمة مخصصات انخفاض القيمة خلال عام 2023 بـ192.7% لتصل إلى 1.37 مليار درهم، مقارنة مع 467.8 مليون درهم في عام 2022.

وسجل ((دبي الإسلامي)) نمواً بنسبة 26% على أساس سنوي ليتجاوز صافي الأرباح 7 مليارات درهم في 2023، مقابل 5.55 مليارات في 2022، وذلك على خلفية ارتفاع الدخل غير الممول، وتراجع خسائر انخفاض القيمة.

وخفض البنك مخصصات انخفاض القيمة بـ33.6% إلى 1.4 مليار درهم خلال عام 2023، مقارنة مع 2.1 مليار درهم في عام 2022.

ونجح ((دبي التجاري)) في تحقيق أرباح صافية قياسية بلغت 2.65 مليار درهم في 2023 بنمو نسبته 45.2% مقارنة بالعام السابق.

ورفع البنك مخصصات انخفاض القيمة بـ7% إلى 1.06 مليار درهم خلال عام 2023، مقارنة مع 990.6 مليون درهم في عام 2022.

اقتصاد قوي

أفاد بول تيرنر، المدير التنفيذي لشركة كابكس في الإمارات والشرق الأوسط، بأن البنوك في دبي استفادت من الظروف الاقتصادية الجيدة والأداء الإيجابي في جميع القطاعات، ما ساعد على زيادة الطلب على التمويل على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، ما ساعد في تحسين الهوامش الربحية للبنوك.

وأوضح أنه على المدى الطويل، ومع توقعات بداية أسعار الفائدة في الانخفاض في وقت لاحق من هذا العام، يمكن أن تتعرض جودة القروض لضغوط أقل مع استمرار الاقتصاد المحلي في نموه بوتيرة أقوى، متوقعاً أن يستمر الاتجاه الهبوطي للمخصصات، وكذلك نسب القروض المتعثرة عند البنوك المحلية.

قفزة نوعية

قال فيكاس لاخواني، رئيس قسم الإيرادات في ((سي بي تي ماركتس)): إن القطاع المالي في دبي يشهد حالياً قفزة نوعية في مجال التحول الرقمي، حيث تعمل البنوك على توسيع خدماتها المقدمة عبر الإنترنت، وتواكب الاتجاهات العالمية وتوفر خدمات أكثر سهولة وكفاءة لعملائها.

وأضاف: ((لا تقتصر هذه الظاهرة على دبي، فمنطقة الشرق الأوسط تشهد أيضا توسعاً متسارعاً في الخدمات المصرفية الرقمية، ما يؤكد الطلب المتزايد على الخدمات المالية المتطورة)).

وتابع: ((يتيح التحول الرقمي تعزيز الشمول المالي، وتبسيط العمليات، ما يسهم في تحقيق النمو المستدام في دبي، ومع ذلك يجب على المستثمرين توخي الحذر في هذا المشهد المتطور، حيث يتوجب عليهم تقييم قدرتهم على تحمل المخاطر، وفهم عروض القيمة المتغيرة للبنوك التقليدية والجهات الفاعلة في مجال التكنولوجيا المالية، وطلب المشورة من الخبراء في هذا المجال)).

وأكد أن تحول البنوك في دبي نحو التكنولوجيا المالية والرقمنة ساعد في خفض المخصصات، ما يعيد تشكيل المشهد المالي ويساعد على تحقيق النمو المستمر ويتيح الفرصة للمستثمرين القادرين على فهم ومواكبة هذه التطورات لتحقيق أقصى فائدة ممكنة.

نسبة التغييرالقيمةالبنك 33.5 % 3.45 مليارات درهم((الإمارات دبي الوطني))116.7 % 872.99 مليون درهم((الإمارات الإسلامي))192.7 % 1.37 مليار درهم((المشرق))33.6 % 1.4 مليار درهم((دبي الإسلامي))7 % 1.06 مليار درهم((دبي التجاري))