«HSBC»: مقومات نمو سوق دبي مستمرة

توقع بنك ((HSBC)) أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 3.1% خلال 2024 وبنسبة 3.6% خلال العام 2025، مدفوعاً باستقرار أسعار النفط والأداء الإيجابي للقطاعات الرئيسية غير النفطية، إلى جانب التشريعات والقوانين المتطورة المتمثلة في الإقامة الذهبية وتملك المستثمرين بنسبة 100%، ونجاح دولة الإمارات اللافت في جذب واستقطاب المؤسسات المالية العالمية.

وقال نبيل البلوشي، رئيس قسم الأسواق وخدمات الأوراق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لدى بنك ((إتش إس بي سي)) في حوار مع ((البيان)): ((لدينا نظرة إيجابية لأسواق المال الإماراتية خلال النصف الأول من 2024، حيث نشهد اهتماماً متزايداً من قبل المستثمرين الأجانب في الأسواق المحلية)).

وأضاف البلوشي: ((مستوى السيولة في الأسواق المحلية لا يزال قوياً، والاهتمام والرغبة موجودة من قبل المستثمرين، وبالتالي فالمقومات التي كانت متوفرة في العام الماضي ما زالت قوية وتشجع على الإدراج اليوم، ونتوقع أن نشهد إدراجات في القطاع السياحي؛ كونه قطاعاً كبيراً في الدولة إلى جانب قطاعي الصناعة والتجزئة)).

وعلى صعيد سوق دبي المالي، أفاد البلوشي أن أداء سوق دبي كان ممتازاً جداً في 2023، حيث سجل أعلى مستوى نمو في المنطقة، والمقومات التي ساعدت في هذا الأداء القوي خلال العام الماضي ما زالت موجودة، بل بالعكس نرى أن المقومات اليوم أفضل من قبل.

وتالياً نص الحوار:

ما توقعاتكم للنمو الاقتصادي في الإمارات خلال العام 2024؟

نرى استمراراً للنمو في الإمارات خلال العام الجاري، حيث نتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.1% في 2024، ونحو 3.6% في 2025، بفضل استقرار أسعار النفط وأداء القطاع غير النفطي الإيجابي، وخاصة قطاعات الضيافة والعقارات والخدمات المالية، إلى جانب السياسات الحكومية المتقدمة والمتمثلة في إدارة ملف جائحة كورونا بشكل استثنائي والعديد من التشريعات والقوانين التي تم إصدارها خلال الفترة الماضية من ناحية التملك الكامل للمستثمرين، ومزايا الإقامة الذهبية، فضلاً عن التشريعات التي تساعد المستثمرين الدوليين، لا سيما المحافظ الاستثمارية والمؤسسات المالية كصناديق التحوط وإدارة الثروات والأصول التي لديها توجه كبير لإنشاء مراكز دولية لها في الإمارات.

وخلال السنتين الماضيتين شهدنا إصدار أكثر من 70 إلى 80 ترخيصاً جديداً لهذا النوع من المؤسسات المالية القادمة إلى المنطقة، وغالبيتها في الإمارات.

ما توقعاتكم لسوق الإدراجات في 2024؟

صراحة، بدأنا 2024 بشكل قوي، وما زال الاهتمام والشهية من المستثمرين موجودة بالنسبة للإدراجات، والسيولة متوفرة في السوق الإماراتي والمنطقة، وكذلك الطلب موجود، وبالتالي المقومات التي كانت متوفرة في العام الماضي ما زالت قوية وتشجع على الإدراج، كما أن التوقعات الحالية لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة تجعل الأسواق المالية جذابة أكثر وترفع مستوى الطلب.

اليوم لدينا نظرة إيجابية لأسواق المال الإماراتية خلال النصف الأول من 2024، كما نشهد اهتماماً متزايداً من قبل المستثمرين الأجانب في الأسواق الإماراتية.

ما تقييمك لأداء السوق المالي في دبي؟

كان أداء سوق دبي المالي ممتازاً جداً، حيث سجل أعلى مستوى نمو في المنطقة في العام الماضي، علماً بأن الأداء لا يقاس فقط من ناحية أين المؤشر يتداول، ولكن من ناحية مستوى السيولة، والتي كانت ممتازة بالفعل، وأيضاً من ناحية الإصدارات الجديدة التي كان عليها طلب كبير، ونجحت في إعطاء المستثمرين عوائد وحصصاً ممتازة.

كما أن طبيعة الإدراجات كانت ممتازة ولشركات رئيسية استثمرت فيها الحكومة على مدار سنين وأثبتت نجاحها، وأعطت المستثمرين الاطمئنان للدخول في شركات مستقرة مع مستويات دخل ممتازة، وكل تلك المزايا ساعدت في تقييم السوق بطريقة ممتازة جداً.

والمقومات التي ساعدت في الأداء القوي خلال 2023 ما زالت موجودة، بل بالعكس نرى أن المقومات اليوم أفضل من قبل، واليوم عندما يكوّن المستثمرون فكرة طيبة من ناحية النتائج التي حققت خلال السنتين الماضيتين ونوعية الإدراجات فإنهم يتشجعون أكثر ويزداد الطلب والزخم.

ما القطاعات الاقتصادية التي تتوقع أن تشهد اكتتابات خلال 2024؟

خلال الفترة الماضية شهدنا اهتماماً متزايداً من قبل الشركات العائلية، ونتمنى أن يتوسع الزخم خلال الفترة المقبلة، كما نتوقع أن نشهد إدراجات في القطاع السياحي؛ كونه قطاعاً كبيراً في الإمارات إلى جانب قطاعي الصناعة والتجزئة.

ما تقييمكم لأداء إصدارات السندات والصكوك في 2023؟

شهدنا خلال العام الماضي العديد من الإصدارات، وكان التحدي التقلب في أسعار الفائدة من ناحية اختيار الوقت المناسب للإصدار، وهذا الأمر يعتبر أحد التحديات الكبيرة بالنسبة للمصدرين، ونتوقع أن يستمر الأمر كذلك خلال العام الجاري؛ كون التقلبات كبيرة، أما من ناحية الحجم فنتوقع أن نشهد إصدارات كبيرة في المنطقة؛ إذ ما زال النمو الاستثماري كبيراً من ناحية استمرارية المشاريع والاستثمار في البنية التحتية والتوسعات، وخاصة في السوق السعودية، وبالنسبة للإمارات هناك طلب كبير أيضاً، والسيولة لا تزال موجودة وقوية.

وبالتالي سيستمر زخم الإصدارات في المنطقة بهدف دعم مشاريع التنمية والتوسعات خلال 2024، وبالفعل بدأ السوق اليوم يسعر الإصدارات وكأن أسعار الفائدة بدأت بالتراجع، فالإصدارات في يناير 2024 أقل من سعر إصدارات يناير 2023، وفي الواقع لم يتغير شيء على مستوى أسعار الفائدة حتى اليوم.

حدثنا عن مشاركة البنك في ملتقى ((إنفستوبيا لندن)).

كان للقمة دور مهم جداً في دعم التجارة بين الإمارات وبريطانيا، وشهدت توقيع مذكرة تفاهم بين الإمارات وبريطانيا ركزت على الأسواق المالية في الدولتين وسبل تطوير التعاون والربط بينهما، وهنا أيضاً يبرز دورنا المهم والحيوي، ولا سيما مع حضورنا الكبير في السوقين الماليين.

ما الفرص المحتملة بين البلدين التي يجب استغلالها وتعزيزها في المستقبل؟

الفرص كثيرة، وأبرزها في المجال المالي والأسواق المالية، فبريطانيا خارج المنطقة، والدول الإسلامية هي أكبر سوق للمنتجات المالية الإسلامية، وكذلك الإمارات لها دور بارز في هذا المجال، ونحن لنا دور كبير على صعيد المنتجات المالية الإسلامية.

وبالتالي هناك فرصة كبيرة للبلدين، ونسعى لأداء دور في زيادة وتنويع المنتجات وأخذ هذه الفرص إلى مستويات أعلى، وبالطبع مثل هذه الاتفاقيات تساعد وتسهل عمليات تسارع النمو في مجال التمويل الإسلامي.

وعلى صعيد أسواق الأسهم، طبعاً سوق لندن للأوراق المالية عمره أكثر من 300 سنة، وبالتالي هناك خبرة كبيرة يمكن لأسواق الإمارات الاستفادة منها، وبالنسبة للإمارات فهناك أيضاً نمو متسارع ومزيد من الابتكار في المنتجات الحديثة، وهو ما يمكن أن يفيد أسواق بريطانيا.

ما الدور الذي يمكن أن يقوم به بنك ((إتش إس بي سي)) لرفع مستوى التعاون بين البلدين؟

بصفتنا مؤسسة موجودة منذ أكثر من 76 سنة في الإمارات وفترة أطول في المنطقة، فضلاً عن وجودنا العميق في بريطانيا، فإن ذلك يضعنا في مركز قوي جداً لتطوير مستويات التعاون بين البلدين.

الأمر الآخر التركيز اليوم في الإمارات على زيادة الاستثمارات الأجنبية، ونحن بحكم وجودنا الكبير في أسواق كثيرة حول العالم، ومن ضمنها بريطانيا، فإن هذا يعطينا الأفضلية لجذب هذه الاستثمارات وتسهيل دخولها.

ونحن اليوم في الإمارات نعتبر المؤسسة الوحيدة فيما يتعلق بالأسواق المالية التي لديها منصة كاملة متكاملة، ولدينا رخصة الوساطة المالية في سوقي دبي وأبوظبي، وحتى على مستوى الخدمات الاستشارية على الاكتتابات الجديدة فلدينا الريادة أيضاً، حيث نعمل مع الشركات التي ترغب في أن تكون عامة وتدرج في أسواق المال، إذ نساعدها ونهيئها ونساعد أيضاً المستثمرين على الدخول فيها.

ما دور البنك على صعيد الاكتتابات العامة في المنطقة والإمارات؟

خلال السنتين الماضيتين 2022 و2023 كان هناك 17 إدراجاً في المنطقة (الخليج)، وتقريباً قمنا بقيادة وترتيب 78% منها، وهنا يبرز دورنا الفعال والحيوي في هذا المجال، وعلى مستوى الإمارات كان لنا دور ريادي ورئيسي في الاكتتابات المهمة التي حصلت، مثل ((ديوا)) و((تاكسي دبي)) و((أدنوك)) و((سالك)).