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مطار هيثرو يرجئ خططاً لإضافة مدرج ثالث

2/25/2024 8:00:09 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أرجأ مطار ((هيثرو)) في لندن، خططاً لإضافة مدرج ثالث للطائرات، وسيقوم بدراسة خيارات أخرى للتعامل مع وصول المزيد من الركاب، وفق ما ذكرته صحيفة ((صنداي تايمز)) البريطانية، ونقلته وكالة ((بلومبرج)) للأنباء.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها، أن الرئيس التنفيذي للمطار، توماس وولدباي، بدأ عملية لحل الفريق المعني بالتركيز على المشروع.

وذكر التقرير، أن المطار الذي شهد ارتفاعاً في أعداد الركاب بنسبة 29 % ليصل العدد إلى 79.2 مليون راكب العام الماضي، سيعيد النظر في المقترحات التي تشمل توسيع استخدام الحافلات من أجل توصيل المسافرين إلى الطائرات، وغيرها من الإجراءات بغرض تعزيز كفاءة المدرج.

وفي بيان عبر البريد الإلكتروني، قالت شركة ((مطار هيثرو القابضة المحدودة))، إنها تبحث عن كيفية تحسين المطار الحالي، لتحقيق نمو قصير المدى من خلال بنيتنا التحتية.

جدير بالذكر أن مطار هيثرو كان قد أعلن الأسبوع الماضي، عن أول أرباح سنوية له منذ العام 2019.

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