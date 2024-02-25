إكسبوجر.. وقفزة «الاقتناء الفوتوغرافي» 1 - 2

من الأخبار السعيدة التي استقبلتها مجتمعات المصورين باهتمام وحماسة إعلان المهرجان الدولي للتصوير ((إكسبوجر)) عن فتح باب اقتناء الأعمال الفنية أمام الجمهور، حيث كشف المهرجان عن مجموعة حصرية مكونة من 2500 صورة من إصدارات محدودة تبلغ قيمتها 22.4 مليون درهم ((6.1 ملايين دولار)) من أعمال أشهر مصوري العالم مثل ((يواكيم شمايسر)) الحائز جائزة ((ماسترز هاسلبلاد)) و((نيل لايفر)) صاحب أشهر صورة رياضية في القرن الـ20، و((تشارلي هاميلتون جيمس)) الصحافي والمصور الشهير لبرنامج ((ناشيونال جيوغرافيك)) العالمي، وغيرهم.

المهرجان الذي تتواصل فعاليات نسخته الثامنة على مدار سبعة أيام من 28 فبراير الجاري حتى 5 مارس المقبل في مركز إكسبو الشارقة، يوفر لهواة جمع المقتنيات الفنية وذوّاقي الصور الفنية وخبراء وهواة فن التصوير منصة لاختيار أعمال فنية التقطتها عدسات 400 مصوّر من روّاد عالم التصوير، بأساليب وتقنيات ورؤى فنية وجماليات إبداعية موزعة على 90 معرضاً فردياً وجماعياً، كما يتيح لهم خدمات التأطير والطباعة الفورية. هذا بجانب الجولات الإرشادية على المعارض برفقة المصورين للتعرف إلى الرؤية الفنية والعوامل الملهمة والعمليات والمراحل الإبداعية والقصص المرتبطة بالأعمال.

يعنينا أيضاً تسليط الضوء على التجربة القيّمة التي يقدمها المهرجان للزوار، حيث تقدم ((سيلفيا لوديان ميو))، خبيرة المتاحف والمعارض المتخصصة في تاريخ الفن، 13 جولة إرشادية متخصصة على مجموعة مختارة من المعارض توفر من خلالها رؤى متعمقة لتعزيز فهم الروائع الفنية المعروضة، وهذا يرفع من قيمة تجربة الاقتناء بشكل ملموس. معارض المهرجان ستتناول أيضاً السرديات الثقافية والفنية والإبداعية لكبار مصوري العالم، ومنهم ((إريك ميولا)) و((يانيس غالانوبولوس بابافاسيليو)) و((جان بيير لافونت))، وغيرهم.

فلاش:

ثقافة الاقتناء الفوتوغرافي بحاجة لقفزات تشجيعية.. شكراً إكسبوجر