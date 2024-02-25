(فَزَّاعْ) .. يَا غَيْث الْوِفَا وِالْمِسَرَّهْ

لَيْت الْمِطَرْ يَا شَيْخ يِشْبَهْ سِمُوِّكْ

وِالاَّ شِبِيْه أُبُوْك لِلّه دَرَّهْ

أدْرَكْ صِفَاتِهْ فِيْك مِنْ يَوْم تَوِّكْ

يَا مِنْ بِنَيْنَا فِيْ الْحَنَايَا مِقَرَّهْ

مَحَبِّتِكْ فِيْنَا بَنَاهَا حِنُوِّكْ

سِحْبِكْ عَلَيْنَا بِالْعَطَا مِسْتِمِرِّهْ

مَا فَاخِتَتْ سِحْبِكْ وْ لا خَفّ نَوِّكْ

إنْت النَّجِمْ وِالنَّاسْ حَوْلِكْ مِجَرَّهْ

تَضْوِيْ بْضَيَّاتِكْ وْ تَغْدُوْ غِدُوِّكْ

وِانْتِهْ بْعَيْن (دْبَيّ) وِالدَّارْ قِرَّهْ

وِيْطِيْب خَاطِرْهَا إذَا طَابْ جَوِّكْ

اللّه يِجَنِّبْك الْفِتَنْ وِ الْمِضَرَّهْ

وِيْزِيْد كِلْمَا طَالْ عِمْرِكْ عِلُوِّكْ

وَاللّه يْحَفْظِكْ مِنْ عِدُوِّكْ وْ شَرَّهْ

وِيْعِزّ عِرْبَانِكْ وْ يَخْذِلْ عِدُوِّكْ

وَجْه الْمِكَانْ إقْبَالْ وَجْهِكْ يْسِرَّهْ

وِتْسِرّ مِنْ حَوْلِكْ عَلَى يَالْ ضَوِّكْ

اللّه يِنَوِّلْك الْهَنَا وِالْمِسَرَّهْ

يَا مِسْعِدْ أحْبَابِكْ بِطَلَّةْ سِمُوِّكْ