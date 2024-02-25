يَا جِمِيْل الصَّبِرْ تَوِّيْ فِيْك تَوِّيْ

عَنْ مِكَانِكْ لا تِرُوْح وْ لا تِغَادِرْ

مَا خَلا مِنْ فِتْنَةْ الْعِذَّالْ جَوِّيْ

رَغْم تِعْدَادْ الْمِوَارِدْ وِ الْمِصَادِرْ

مَانِيْ ادْرِيْ لا عِدِمْتِكْ وِشْ أسَوِّيْ

لا بْدِرَتْ مِنْ هَبَّةْ النَّكْبَا بُوَادِرْ

ساتِرٍ دُوْن الْعَرَبْ ضَعْفِيْ وْ قُوِّيْ

فِيْك وِالاَّ الرَّاسْ مِمَّا جَاهْ سَادِرْ

الضِّعِيْف يْدَيْه تَبْغِيْ مَوْت ضَوِّيْ

وَانَا اعَرْف ايْدَيْه وَادْرِيْ وَيْن حَادِرْ

يَنْقِصَهْ شَيٍ كِثِيْر مْن التَّرَوِّيْ

لاجِلْ يِفْهَمْ وِشْ وَرَا صَفّ النِّوَادِرْ