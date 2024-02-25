(MENAFN
- Al-Bayan)
يَا جِمِيْل الصَّبِرْ تَوِّيْ فِيْك تَوِّيْ
عَنْ مِكَانِكْ لا تِرُوْح وْ لا تِغَادِرْ
مَا خَلا مِنْ فِتْنَةْ الْعِذَّالْ جَوِّيْ
رَغْم تِعْدَادْ الْمِوَارِدْ وِ الْمِصَادِرْ
مَانِيْ ادْرِيْ لا عِدِمْتِكْ وِشْ أسَوِّيْ
لا بْدِرَتْ مِنْ هَبَّةْ النَّكْبَا بُوَادِرْ
ساتِرٍ دُوْن الْعَرَبْ ضَعْفِيْ وْ قُوِّيْ
فِيْك وِالاَّ الرَّاسْ مِمَّا جَاهْ سَادِرْ
الضِّعِيْف يْدَيْه تَبْغِيْ مَوْت ضَوِّيْ
وَانَا اعَرْف ايْدَيْه وَادْرِيْ وَيْن حَادِرْ
يَنْقِصَهْ شَيٍ كِثِيْر مْن التَّرَوِّيْ
لاجِلْ يِفْهَمْ وِشْ وَرَا صَفّ النِّوَادِرْ
MENAFN25022024000110011019ID1107897643
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.