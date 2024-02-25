أبْسَطْ الْحِقُوق

تِسَاقَى الظُّمَا جِفْنِيْ وْ لا لِيْ وَرَاكْ إحْسَاسْ

وِشْ أوَّلْ مِشَاوِيْرِكْ يَا عَسَّاسْ فِــــــــــــــــ.. عْرُوْقِيْ..؟!

مِنْ الْعَامْ خَلَّتْك الْحَقَايِقْ تِمِلّ النَّاسْ

وَانَا فِيْك أشُوْف أيَّامِيْ وْ نَفْسِيْ وْ شَوْقِيْ

لا تِسْتَأْذِنْ الأشْجَارْ لا اشْتَدّ فِيْك الْفَاسْ

يِكَفِّيْنِيْ إنِّكْ تَاخِذْ النُّوْر لِشْرُوْقِيْ

غُوَارِيْب بَدْوٍ فِيْ رِجَا قَلْبِكْ الْحَسَّاسْ

يِسُوْقُوْن شَرْهَتْهُمْ وَانَا اسُوْق لِكْ نُوْقِيْ

أنَا مَا مَعِيْ شِعْر (الْمَعَرِّيْ) وَ (ابُوْ نَوَّاسْ)

أعَرْف أكْتِبِكْ لكِنِّيْ أجْهَلْ مِدَى شَوْقِيْ

تِجِفّ الأرَاضِيْ وِانْت مَاطِرْك دُوْن قْيَاسْ

أبَى اتْبَعْ سَحَابِكْ كِلّ مَا مَرّ مِنْ فَوْقِيْ

وْقَبِلْ لا تِشِحّ بْضِحْكِتِكْ يَا عَسَى مَا بَاسْ..؟

تَرَى يَا حَبِيْبِيْ ضِحْكِكْ مْن ابْسَطْ حْقُوْقِيْ