أبْسَطْ الْحِقُوق

(MENAFN
- Al-Bayan)
تِسَاقَى الظُّمَا جِفْنِيْ وْ لا لِيْ وَرَاكْ إحْسَاسْ
وِشْ أوَّلْ مِشَاوِيْرِكْ يَا عَسَّاسْ فِــــــــــــــــ.. عْرُوْقِيْ..؟!
مِنْ الْعَامْ خَلَّتْك الْحَقَايِقْ تِمِلّ النَّاسْ
وَانَا فِيْك أشُوْف أيَّامِيْ وْ نَفْسِيْ وْ شَوْقِيْ
لا تِسْتَأْذِنْ الأشْجَارْ لا اشْتَدّ فِيْك الْفَاسْ
يِكَفِّيْنِيْ إنِّكْ تَاخِذْ النُّوْر لِشْرُوْقِيْ
غُوَارِيْب بَدْوٍ فِيْ رِجَا قَلْبِكْ الْحَسَّاسْ
يِسُوْقُوْن شَرْهَتْهُمْ وَانَا اسُوْق لِكْ نُوْقِيْ
أنَا مَا مَعِيْ شِعْر (الْمَعَرِّيْ) وَ (ابُوْ نَوَّاسْ)
أعَرْف أكْتِبِكْ لكِنِّيْ أجْهَلْ مِدَى شَوْقِيْ
تِجِفّ الأرَاضِيْ وِانْت مَاطِرْك دُوْن قْيَاسْ
أبَى اتْبَعْ سَحَابِكْ كِلّ مَا مَرّ مِنْ فَوْقِيْ
وْقَبِلْ لا تِشِحّ بْضِحْكِتِكْ يَا عَسَى مَا بَاسْ..؟
تَرَى يَا حَبِيْبِيْ ضِحْكِكْ مْن ابْسَطْ حْقُوْقِيْ
MENAFN25022024000110011019ID1107897642
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.