«اتحاد الفنانين».. إبداع يروي حكاية عزم وتميز الإمارات

كشفت هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة)) بالتعاون مع ((آرت دبي)) أمس، عن منحوتة ((اتحاد الفنانين))، أول عمل تركيبي ضخم يتم تنفيذه في منطقة الحضيبة مقابل متحف الاتحاد ودار الاتحاد، وذلك ضمن استراتيجية ((الفن في الأماكن العامة))، الهادفة لتحويل دبي إلى معرض فني عالمي مفتوح ومتاح للجميع، وهو ما يتناغم مع رؤية ((دبي للثقافة)) الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

هوية إبداعية

وتساهم المبادرة المبتكرة في عقد لقاءات فنية غنية تعزز روح الابتكار لدى أعضاء المجتمع الإبداعي، وتثري المشهد الثقافي والفني المتنوع في المنطقة، وتدعم الاقتصاد الإبداعي في دبي، وهو ما يتناغم مع جهود ((دبي للثقافة)) الهادفة إلى تقديم مجموعة أعمال فنية جديدة تعكس هوية دبي الإبداعية وتعزز الثقافة البصرية في الإمارة.

5 بصمات

ويحمل عمل ((اتحاد الفنانين)) بصمات خمسة فنانين إماراتيين، وهم: الفنانة عفراء الظاهري التي تستلهم تجاربها الفنية من طبيعة نشأتها في أبوظبي، والفنانة شيخة المزروع، أستاذة الفنون البصرية في جامعة نيويورك أبوظبي، والفنان محمد أحمد إبراهيم الذي يعد من أوائل الفنانين التجريبيين في الإمارات، والفنانة أسماء بالحمر، أستاذة جامعية مساعدة في كلية الفنون والصناعات الإبداعية بجامعة زايد، والفنان خالد البنا الذي يستخدم تقنيات الكولاج لاستكشاف مواضيع مرتبطة بتاريخ الإمارات وتحولها السريع.

القائمة المختصرة

وقد نجح صناع العمل الخمسة في الوصول إلى القائمة المختصرة بعد أن تم اختيارهم من بين أكثر من 250 فناناً استقطبتهم الدعوة المفتوحة التي أطلقتها ((دبي للثقافة)) و((آرت دبي)) خلال يناير 2023، وفضلوا التعاون معاً لإنتاج عمل تركيبي واحد يمزج بين أفكارهم الإبداعية ورؤاهم الفنية، ويُمكنهم من توظيف ممارساتهم الفنية المختلفة، ويُعبر في الوقت ذاته عن مفهوم الوحدة والتعاون بينهم.

جوهر الاتحاد

ويسلط عمل ((اتحاد الفنانين)) الضوء على العلاقة بين التوازن والمتانة، وهي عناصر تتكرر في إبداعات الفنانين الخمسة الذين ابتكروا منحوتة فنية آسرة بصرياً، تجسد جوهر الاتحاد، وتعبر عن المفهوم العميق للوحدة بين إمارات الدولة، وهو ما يتجلى في الركائز السبع التي يقوم عليها العمل، وقد استلهم الفنانون فكرة العمل من عملية بناء ((العريش)) الذي يعكس الجهد الجماعي والتعاون والتضامن والتماسك والمساواة، ويتطلب في الوقت نفسه الالتزام والتوازن الذي يجسده تناغم سعف النخيل، والحبال التي تعبر عن الترابط بين إمارات الدولة والنسيج المجتمعي، وهو ما يتماشى مع طبيعة متحف الاتحاد الذي يوثق لحظات ميلاد الاتحاد وحكايات الوطن وسير الآباء المؤسسين الملهمة.

أصالة دبي

وفي هذا السياق، أكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة))، أن ((الفن في الأماكن العامة))، في دبي تمثل مرآة تعكس هوية المجتمع، وتثري مشهد دبي الفني وترسخ مكانتها الثقافية، كما تساهم في تعزيز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية، وتنشيط السياحة الثقافية في الإمارة. وقالت: ((تبرز استراتيجية ((الفن في الأماكن العامة)) أصالة دبي ورؤاها الطموحة، وتعبر عن ثقافتها وتاريخها وبيئتها الإبداعية. ويجسد تفعيل الاستراتيجية حرص((دبي للثقافة))على تمكين المبدعين والفنانين وتشجيعهم على التعبير عن إبداعاتهم المختلفة، وهو ما يتماشى مع أولوياتنا القطاعية الهادفة إلى خلق منظومة اقتصادية محفزة على الابتكار، منوهة إلى اهتمام الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الفاعلة في قطاع الفنون من أجل تحويل شوارع دبي وأحيائها وساحاتها وميادينها العامة إلى وجهات سياحية وثقافية، بما تحتضنه من أعمال فنية وتركيبية وجداريات ومجسمات فنية تساهم في خلق فضاء تفاعلي بين الفنانين والجمهور، وهو ما يتناغم مع التزامات الهيئة الرامية إلى جعل الثقافة والفنون في متناول الجميع، وتشجيع مشاركة المجتمع الإبداعي في إثراء مشهد الإمارة الفني.

تراث عريق

وأشادت هالة بدري بفكرة العمل الفني التركيبي المستلهم من مفهوم الوحدة والترابط. وقالت: أثمر التعاون الإبداعي بين الفنانين الخمسة في تجسيد روح المجتمع المحلي، وإبراز ما يمتاز به من قيم أصيلة وتراث عريق، حيث نجح الفنانون في التعبير عن جوهر الاتحاد بلغة فنية معاصرة تعكس تميز الرؤى الفنية والأفكار التي تتمتع بها المواهب المحلية.

روح المدينة

كما أكد الفنانون الخمسة أن اتفاقهم على تنفيذ العمل معاً منحهم فرصة الاحتفاء بممارساتهم الفنية المختلفة، وجمع تجاربهم وخبراتهم المتنوعة وتوظيفها ضمن منحوتة واحدة تعبر عن رؤاهم ووجهات نظرهم المتعددة، وتعكس في الوقت ذاته أهمية التعاون بين أعضاء المجتمع الإبداعي، وأكدوا أن عمل ((اتحاد الفنانين)) يجسد روح دبي ويُعتبر إضافة هامة إلى المشهد الثقافي في المدينة، فضلاً عن كونه يمثل دعوة للأجيال القادمة من الفنانين الإماراتيين للتعاون فيما بينهم لإنتاج أعمال فنية نوعية ومتفردة، قادرة على التعبير عن رؤاهم وآرائهم المختلفة.

وأعرب الفنان خالد البنا عن سعادته بكونه واحداً من المصممين الخمسة الأساسيين في عمل ((اتحاد الفنانين))، الذي يعكس روح الاتحاد، مشيراً إلى أن المنحوتة مكونة من سبعة أعمدة متداخلة ببعضها كدلالة على الترابط والتماسك في اتحاد الإمارات.

وأضاف: حاولنا أن نعكس روح الاتحاد والإمارات السبع من خلال تصميم هذا العمل.

وقال الفنان محمد إبراهيم أحد الفنانين الخمسة الذين عملوا على تصميم المشروع، إن العمل يقع مقابل متحف الاتحاد ويعد عملاً جماهيرياً سيستمتع الناس بمشاهدته عند المرور بتلك المنطقة ليكون واحداً من الأعمال الفنية العديدة التي تضمها دبي في مختلف أرجائها لتشجيع وتحفيز انتشار الأعمال الفنية في الأماكن العامة.

وأوضح أن المجسم عبارة عن 7 أعمدة مرتبطة ببعضها بشكل يعبر عن الوحدة وقوة الاتحاد.

وقالت الفنانة أسماء بالحمر، المشاركة في تصميم العمل: تعد أعمالنا الفنية التعاونية، رمزاً لأهمية الجهد الجماعي والتعاون العميق. ومن خلال أعمدة رمزية، يعبّر العمل بصورة بصرية عن قيم الفريق والتعاون والتماسك التي تعبر عن جوهر دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يندمج الفنانون بسلاسة، مشكلين قوة اتحادنا. يعتبر عمل ((اتحاد الفنانين)) برهاناً على التعاون الذي تشهده الساحة الفنية في الإمارات حالياً، وشهادة على الإبداع التعاوني. وتابعت: العمل مستوحى من فكرة الاتحاد، وكيف بدأت قصة وحدة الإمارات، وبات عملاً فنياً متكاملاً يحتضن جوهر هويتنا الوطنية.