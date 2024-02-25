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ورش منهجية في دبي ترفد الحركة المسرحية بالمواهب

2/25/2024 7:18:12 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة)) عن شراكة استراتيجية مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، تهدف إلى صقل وتنمية قدرات الناشئة وتأهيلهم ليكونوا جزءاً من تكوين الحركة المسرحية المحلية، وتعزيز مشاركة المدارس في المهرجانات المسرحية التي تشهدها الإمارة، وتأتي هذه الشراكة في إطار التزامات الهيئة الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

وتعكس الشراكة حرص الطرفين على تحقيق رؤى حكومة دبي وتطلعاتها المستقبلية، الهادفة إلى تحويل الإمارة إلى وجهة جاذبة للمبدعين من حول العالم، كما تجسد اهتمامهما بالمحافظة على استدامة الفنون الأدائية، عبر تهيئة بيئة إبداعية قادرة على استقطاب وتمكين أصحاب المواهب الناشئة في مجال الفنون المسرحية المتنوعة، ما يسهم في دعم قوة الصناعات الثقافية والإبداعية في الإمارة.

وتنص الشراكة على قيام ((دبي للثقافة)) بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بتنظيم مجموعة من الورش المتخصصة لطلبة أندية المسرح في المدارس والمشاركين في ((مهرجان دبي للمسرح المدرسي))، بهدف تطوير مهاراتهم الفنية والإبداعية وتعزيز مشاركتهم في الحركة المسرحية لإثراء الحراك الفني في دبي، والارتقاء بذائقتهم الفنية والجمالية.

وفي هذا الإطار، أشارت فاطمة الجلاف، مدير إدارة الفنون الأدائية بالإنابة في ((دبي للثقافة)) إلى أهمية ودور المسرح في تشكيل ثقافة ووعي الطلبة ودفعهم نحو مواصلة تطوير شغفهم في الفنون الأدائية. وقالت: ((تعكس شراكتنا الاستراتيجية مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي حرص الهيئة على رفد القطاع المسرحي المحلي بمواهب ناشئة، لضمان استمراريته في إنتاج مشاريع فنية ومسرحية متنوعة تبرز ثراء المشهد الثقافي والفني الإماراتي)). مشيرة إلى أن الشراكة تسهم في تعزيز حضور ((مهرجان دبي للمسرح المدرسي)) الذي تنظمه الهيئة سنوياً بهدف الارتقاء بالبيئة المدرسية، وتحفيز كافة مدارس الإمارة ومؤسساتها التعليمية والتربوية على المشاركة في الفنون الأدائية.

من جانبها، أكدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي حرصها على الارتقاء بمهارات الطلبة في مجال الفنون المسرحية وصقل مواهبهم بالتعاون مع ((دبي للثقافة)) وكافة الجهات الثقافية المعنية في الدولة بما يلبي شغف الطلبة في هذا المجال ويضمن تطورهم وفقاً لمنهجيات مدروسة، ترسخ لديهم قيم المسرح الأدبية والثقافية والوطنية.

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