قنوات «دبي للإعلام» دورة رمضانية غنية بالدراما والكوميديا

كشفت ((دبي للإعلام))، عن ملامح الدورة البرامجية الرمضانية الخاصة بقنواتها التلفزيونية والإذاعية والرقمية، والتي تأتي ضمن استراتيجية المحتوى الخاص بالشهر الكريم، الهادفة إلى تقديم أعمال درامية نوعية وبرامج تفاعلية تجسد توجهات ((دبي للإعلام)) بأن تكون الأقرب إلى المشاهد.

وتضم الدورة الجديدة، مجموعة متنوعة من المسلسلات والأعمال الدرامية المحلية والخليجية والعربية التي تلعب بطولتها نخبة من أبرز نجوم الفن في الإمارات والخليج والعالم العربي، إلى جانب تشكيلة من البرامج الاجتماعية والترفيهية والثقافية والدينية وبرامج المسابقات التي تجمع بين القيم الاجتماعية والفكرية والترفيه.

وتتميز الدورة البرامجية الرمضانية، بتنوع مضامينها وأساليبها ورسائلها، وجودتها العالية وحضورها النوعي، إذ تسعى ((دبي للإعلام)) من خلالها إلى توفير تجربة مشاهدة ممتعة وثرية بالمعرفة قادرة على تلبية أذواق مختلف فئات المجتمع.

قيمة

وأكدت سارة الجرمن، رئيس القنوات التلفزيونية والإذاعية، أن ((دبي للإعلام)) أعدت للجمهور دورة متكاملة ومتميزة تزين بها شاشاتها ومنصاتها الرقمية.

وقالت: ((تحمل الدورة الرمضانية الجديدة العديد من المفاجآت الدرامية والأعمال والمسلسلات ذات القيمة الفكرية والفنية العالية التي تعكس جهود ((دبي للإعلام)) للارتقاء بالذائقة العامة، وتوفير المحتوى الهادف والمتنوع القادر على جذب المشاهدين، ما يعزز مكانتها كواحدة من أبرز المؤسسات الإعلامية الرائدة في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط))، مشيرة إلى سعي ((دبي للإعلام)) عبر شبكة قنواتها إلى تعزيز علاقاتها مع شركات الإنتاج المحلية والخليجية والعربية، بعد أن أثبتت قدرتها على دعم التجارب الدرامية والإنتاجية الجادة، حيث يأتي ذلك في إطار سعيها لترسيخ مكانة دبي مركزاً إنتاجياً مهماً للدراما ووجهة جاذبة للمبدعين وأصحاب المواهب الفنية.

تلفزيون دبي.. سلسلة متنوعة

وعلى مدار شهر رمضان المبارك، سيتألق تلفزيون دبي بمجموعة من الأعمال الدرامية العربية والخليجية المميزة، وعلى رأسها مسلسل ((نقطة انتهى)) الذي يلعب بطولته الفنان عابد فهد، وعادل كرم، وندى أبو فرحات، وأنس طياره وآخرون، وتدور أحداثه في إطار قالب بوليسي مشوق، حول صيدلي يعاني من مرض ((باركنسون)) الذي يؤثر على جهازه العصبي، ويسعى جاهداً لإخفاء معالم جريمته التي ارتكبها عن طريق الخطأ بحق شقيق زوجته، في وقت تسعى فيه الزوجة لاكتشاف الظروف التي أدت لاختفاء شقيقها. والعمل من إخراج محمد عبد العزيز، وتأليف فادي حسين.

وتطل الفنانة المصرية نيللي كريم على شاشة تلفزيون دبي عبر المسلسل الكوميدي ((فراولة)) للمخرج محمد علي، وفيه تلعب دور ابنة حارس عقار تسعى لتغيير نمط حياتها والانتقال إلى الطبقة الارستقراطية، وبعد مرورها بسلسلة من التحديات الصعبة تنجح في مساعيها وتتحول إلى سيدة أعمال مرموقة، ويحمل العمل بصمات محمد سليمان عبد المالك في التأليف، ويشارك في بطولته كل من مصطفى خاطر، وشيماء سيف، وصدقي صخر، وأحمد فهيم، وغيرهم.

وبعد غيابه نحو عامين عن الدراما الرمضانية، يعود الفنان الكبير يحيى الفخراني إلى الواجهة مجدداً، عبر أحداث مسلسل ((عتبات البهجة)) للمخرج مجدي أبو عميرة، ويجسد فيه شخصية رجل سبعيني متقاعد يُدعى بهجت الأنصاري، يضطر بعد رحيل شريكة حياته إلى العيش مع ابنه وزوجته وأحفاده حلا وعمر، ومع توالي الأيام يسافر الابن مع زوجته إلى أوروبا بهدف العمل فيها ولكنهما يتعرضان لحادث مأساوي يودي بحياتهما، ليصبح بهجت هو المسؤول عن أحفاده وتربيتهم. المسلسل مستلهم من رواية الكاتب إبراهيم عبد المجيد، فيما تولى السيناريست مدحت العدل صياغة الرؤية التلفزيونية للعمل الذي يشارك في بطولته الفنانة جومانا مراد، وأنوشكا، وخالد شباط.

وتضم قائمة دورة ((تلفزيون دبي)) البرامجية، الدراما التركية التاريخية ((صلاح الدين الأيوبي)) التي تتناول حياة القائد صلاح الدين الأيوبي والمعارك التي خاضها ضد الصليبيين في القرن الثاني عشر الميلادي، وتحريره للقدس وحماية الدولة الإسلامية. ويشارك في بطولة العمل عدد من نجوم تركيا، وعلى رأسهم الممثل أوغور غونيش، ومحمد علي نور أوغلو، والممثلة ديلين دوغار، وكان تشاكير، وزينب كومرال، وباريش باغجي، وآخرون.

وعلى مدار الشهر الفضيل، يعرض تلفزيون دبي المسلسل الخليجي ((الخن)) للمخرج حسن دشتي الذي يأخذ المشاهدين في رحلة درامية مشوقة نحو نهاية الأربعينيات من القرن الماضي، لمتابعة حكاية طفلة من زنجبار تهرب خوفاً من جشع أشقائها الطامعين في ورثة والدهم التاجر الذي تربطه علاقة جيدة مع تجار الكويت، لتجد نفسها على متن سفينة تعمل على خط التجارة البحرية بين الكويت وزنجبار، ما يشكل لها طوق نجاة، حيث تستشعر الدفء والأمان في حضن الأسرة الكويتية، وبطولة العمل لكل من الفنانين محمد المنصور، وجمال الردهان، وأسمهان توفيق، ومرام البلوشي، وهو من إنتاج شركة أكتف ميديا.

في حين تدور أحداث المسلسل الخليجي ((ورثة بن عاقول))، من إخراج عيسى ذياب، وتأليف مريم نصير، في حقبة زمنية غير محددة، ويتناول صراعات الباعة والتجار الذين يجتمعون تحت سقف ((سوق الجت))، ويقدمها الفنانون حسن البلام، وعبد العزيز النصار، وخالد المظفر، والفنانات سماح، وحصة النبهان ونوف السلطان، في قوالب كوميدية مميزة.

وتعود المخرجة الإماراتية نهلة الفهد مجدداً إلى الساحة، من خلال مسلسل ((منت رايق)) الذي يحمل بصمات الكاتبة منى النوفلي في التأليف، ويلعب أدوار بطولته الفنان عبد العزيز النصار، والفنانة شيماء سليمان، وزميلتها هبة الدري، وعدد من نجوم الخليج، وتدور حكايته حول شخصين يمثلان النقيض في كل شيء، ففي الوقت الذي تبدو فيه بطلة العمل مرحة ومتفائلة، يبدو ((شمردل)) كارهاً للحياة ومتذمراً من كل شيء.

وإلى جانب الأعمال الدرامية، يعرض تلفزيون دبي خلال رمضان المقبل، مجموعة متنوعة من البرامج الثرية بالمعرفة، ومن بينها برنامج ((الشطرنج)) الذي يقدمه عبد الرحمن الدين، ويلتقي فيه مع مجموعة من الشخصيات ليجري معها حواراً صريحاً يشبه لعبة الشطرنج التي تمتاز بقوانينها الواضحة، حيث لا يوجد فيها منطقة رمادية، ما يمكن عبد الرحمن الدين من الغوص في أفكار ضيوفه واستطلاع آرائهم في العديد من المواضيع، كما تتضمن المجموعة، برنامج ((آخر كلام)) الذي تقدمه الإعلامية رؤى الصبان، وتتفاعل فيه مع المشاهدين من خلال اتصالاتهم، ليشكل ذلك دعوة للدخول في تحديات متنوعة تتضمن طرح مجموعة من الأسئلة والألعاب الشيقة التي تمنحهم الكثير من الجوائز القيمة. وسيطل البرنامج بحلة جديدة ليأخذ الجمهور في رحلة واسعة يطوف خلالها بين معالم دبي باستخدام ((التاكسي الجوي)).

وخلال الشهر الكريم، يعود الإعلامي الإماراتي علي آل سلوم، بموسم جديد من برنامجه ((دروب 11)) الذي يرفع فيه شعار ((ما وراء الأسطورة))، وفيه يمضي آل سلوم برحلة واسعة من البحث لاكتشاف كنوز ثقافية غير مُتوقعة تُروى وتُقدم لأول مرة، حيث تبرز من خلالها ((أساطير)) الشعوب التي زارتها كاميرا ((دروب))، ليتميز هذا الموسم بسحره الخاص وأساطيره واكتشافاته الجديدة ومغامراته الشيقة.

ويستعد آل سلوم عبر ((دروب 11)) إلى تقديم العديد من المفاجآت، ومن أبرزها: ((درب العود)) الذي يكتشف فيه أسطورة شجرة العود، ويسرد قصة هذا المنتج الذي شغل الملوك والشعوب على مدار آلاف السنين، ولا يزال كذلك، حيث يبين آل سلوم في حلقاته أنواع أشجار العود وجوانبها العملية والثقافية والتاريخية، وقيمة هذا المنتج لدى الشعوب ونقاط التجارة، والتوزيع الجغرافي وغيرها الكثير من المعلومات المشوقة.

وعلى ذات النسق، يطل برنامج ((الراوي)) بموسم جديد يفيض بالمعرفة، وفيه يضيء الكاتب والمؤرخ الإماراتي جمال بن حويرب، على نخبة من المفكرين والمثقفين والمؤرخين والشخصيات العامة التي ساهمت في تشجيع العلم والمعرفة وتنمية بلدانها ثقافياً واقتصادياً واجتماعياً، فيما يتولى فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الرحيم سلطان العلماء، تقديم برنامج ((الفضل العظيم)) المتخصص في الإفتاء، ويستعرض بأسلوب يمتاز بالوسطية والاعتدال جملة من الموضوعات والأسئلة التي تشغل المجتمع.

وتشمل الدورة البرامجية أيضاً، فقرة ((مدفع الإفطار)) التي تنقلها يومياً كاميرات ((دبي للإعلام)) عبر الهواء مباشرة في موعد الإفطار، حيث يتابع المشاهدون خلالها تقاليد مدفع الإفطار في دبي والذي يطلق في العديد من المواقع في دبي، وتسعى ((دبي للإعلام)) خلال فقرة ((المدفع الرحال)) إلى الاقتراب من أفراد الجمهور والتفاعل معهم، والتعرف على ثقافاتهم وطقوسهم خلال الشهر الكريم.

سما دبي.. برامج ودراما مميزة

من جهة أخرى، تبدو الدورة البرامجية الخاصة بقناة ((سما دبي)) زاخرة بالأعمال الدرامية المحلية والخليجية والبرامج الاجتماعية والثقافية المميزة، ومن أبرزها المسلسل الإماراتي ((بيت أبونا)) للمخرج عبد الرحمن السلمان، وبطولة الفنان مروان عبدالله، والفنانة صوغة، وعبدالله خليل.

وتدور أحداثه حول الأخوة ريم وحميد ومايد، الذين يرثون عن والدهم فيلا كبيرة تقع وسط منطقة جميرا بدبي، لتكون المفاجأة عند فتح وصية الأب التي يدعوهم فيها إلى المحافظة على الفيلا وعدم بيعها، ليبدأ الأخوة بالبحث عن الأسباب التي دعت والدهم لاتخاذ هذا القرار.

وبعد تحقيقه نسبة مشاهدات عالية في الجزأين الأول والثاني، يعود المسلسل الإماراتي ((وديمة وحليمة)) في موسم ثالث ليواصل سرد حكاية الجارتين، وديمة وحليمة، حيث لا تتوقف الخلافات بينهما نتيجة ما تقومان به من مقالب، في وقت يستمر فيه فرج وابنه سالم بمساعيهما ومحاولاتهما للإصلاح بين الجارتين.

أحداث العمل تدور في عقد الثمانينيات، وهو من تأليف جاسم الخراز، وإخراج عمر إبراهيم، وبطولة الفنان مرعي الحليان، والفنانة ملاك الخالدي، والنجمة البحرينية سعاد علي والفنانة أمل محمد، ونخبة من ضيوف الشرف.

ويطل الفنان الإماراتي أحمد الجسمي على شاشة ((سما دبي))، من خلال المسلسل الاجتماعي ((ذاكرة القلب)) للمخرج القدير أحمد المقلة، حيث يسرد العمل حكاية ((طيف)) ابنة البروفيسور غانم التي تفقد حياتها إثر حادث مؤلم، ويتم التبرع بقلبها لحليمة التي تعاني قصوراً في القلب، لتبدأ بعدها رحلة الكشف عن أسرار وحكايات متعلقة بالعائلتين تؤدي إلى توجيه تهمة القتل إلى البروفيسور غانم لأهداف خاصة بأبحاثه.

وعلى مدار أيام الشهر الفضيل، تعرض القناة مسلسل ((سحيلة بنت عديم)) للمخرج فهد شاطي، ومن بطولة الفنان إبراهيم الحربي، وعلي جمعة، وعبدالله التركماني، وفيصل العميري، وزهرة الخرجي، وهند البلوشي، وعبد الناصر الزاير، ومرام البلوشي، وميس كمر، ونادر الحساوي، وعبدالله الطراروة، ومحمد عاشور.

وتدور حكاية العمل حول ((سحيلة أم الخلاجين)) التي تعد واحدة من الشخصيات الخرافية الشعبية في الكويت، ونسجت حولها الكثير من القصص التي استلهم منها الكاتب بندر طلال السعيد أحداث المسلسل الذي يشكل عودة لأعمال الفانتازيا الكويتية التي أنتجت في فترة الثمانينيات وأوائل التسعينيات.

تشويق

وتجدد شخصيات ((شعبية الكرتون)) إطلالتها عبر شاشة قناة ((سما دبي))، ففي هذا العام يعود المسلسل بموسم جديد ومختلف تماماً في إطاره العام ورؤيته الإخراجية، وسيشهد الموسم الجديد عملية تطوير شاملة لشخصيات شامبية وعفاري ومهير وعمبرو وحنفي الذي سيصبح ((يوتيوبر))، فضلاً عن دخول شخصيات جديدة متمثلة في الدكتورة حصة المتخصصة بالزراعة الحديثة وتعمل في إحدى الجامعات بدبي، وأبنائها: شاهين البالغ من العمر 12 عاماً والذي لديه شغف بصناعة الطائرات والدرونز، وشقيقته عوشة البالغة من العمر 10 سنوات والبارعة في الاختراعات وصناعة الروبوتات، ولديها صديق روبوت يدعى تيتو ويتميز بالذكاء الاصطناعي ويساعدها في رحلتها لاكتشاف المزيد من العلوم.

ومن جهة أخرى، سيلمس الجمهور حالة التغيير التي طالت العمل من خلال بيوت ((فريج الشعبية)) التي تطل بتصاميم جديدة مستلهمة من مدينة دبي الحديثة، وسيكون للشعبية في هذا الموسم فندقها الخاص الذي يستضيف مجموعة من الشخصيات المعروفة في مختلف المجالات.

ثراء

ومن ناحية أخرى، سيتابع الجمهور عبر قناة ((سما دبي)) سلسلة متجددة من البرامج الترفيهية والتراثية، ومن أبرزها: ((المندوس)) الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل عبدالله، في تفاعل مباشر مع الجمهور وتحدٍ لقدراتهم على فتح ((المندوس))، ليبدأ عبدالله بتقديم عروض مالية مغرية لتحفيز الجمهور على التنازل عن مغامرة الكشف عن الجائزة.

وخلال حلقات البرنامج، سيتعرض المشاركون لتحديات صعبة، وسيجدون أنفسهم في مواجهة قرارات حاسمة، لاسيما عند وقوفهم في المنطقة الفاصلة بين قرار مواصلة التحدي أو المفاوضات، ما يجعل البرنامج بمثابة تجربة تفاعلية وتشويقية لا تُنسى، فيما يحفل برنامج المسابقات التراثي ((السنيار))، من تقديم الإعلامي أحمد عبدالله، والإعلامية رحاب المهيري، بمضامين ثرية تكرس قيم الهوية الوطنية وتعرف بتفاصيل وجماليات التراث المحلي.

وسيتميز الموسم الجديد من البرنامج بقدرته على التفاعل مع الجمهور، حيث سيطل في حلقاته بحلة جديدة من منطقة السيف التي تعد واحدة من أبرز المناطق التراثية والسياحية المرموقة في دبي.

وتشمل قائمة برامج ((سما دبي))، البرنامج الاجتماعي ((قيم)) الذي تقدمه ديالا علي، وتركز في موسمه الجديد على ((أجندة دبي الاجتماعية 33))، من خلال استعراض رسائلها الهادفة إلى تعزيز القيم بين أفراد المجتمع المحلي.

كما يعود الإعلامي أيوب يوسف ليطل في رمضان عبر برنامجه المعرفي ((المفتش فصيح))، ويسعى فيه لإعادة الاهتمام باللغة العربية الفصيحة واستخداماتها في حياتنا اليومية، من خلال استعراض نماذج عديدة من الأمثلة والجمل والمصطلحات العربية وطرق استخداماتها الصحيحة، كما يقدم قواعد اللغة العربية في قوالب كوميدية مشوقة، بهدف إيصال المعلومة إلى الجمهور بطريقة سلسلة تعينهم على فهم اللغة العربية واكتشاف جواهرها وطرق نطقها الصحيحة.

تحفل الدورة البرامجية لقناة نور دبي، بعدد من البرامج الدينية والاجتماعية التي تعكس مكانة القناة بوصفها جسراً للخير، ومن أبرزها برنامج ((دروب العطاء)) الذي يستعرض العديد من المشاريع التنموية الإنسانية التي تنفذها جمعية دبي الخيرية داخل وخارج الدولة، وتسعى من خلالها إلى مد يد العون لمن يعانون من ظروف معيشية صعبة.

وعلى ذات النسق يطل برنامج ((إمارات الخير)) الذي يقدمه محمد الظفري ويعتبر همزة وصل بين المحتاجين والمعوزين وأصحاب الأيادي البيضاء، فيما يجتهد فضيلة الشيخ خالد إسماعيل عبر برنامج ((مقاصد القرآن)) في شرح وتفسير آيات ومعاني العديد من الكلمات الواردة في السور القرآنية.

ويمتاز برنامج ((مقامات)) بفكرته المتفردة التي يشرح من خلالها فضيلة الشيخ مشاري العفاسي، المقامات في التلاوة والأذان، وتضم الدورة البرامجية التغطية الإعلامية والنقل الحي لمسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم، وصلاة التراويح وصلاة القيام من مساجد دبي، كما تضم برنامج المسابقات الترفيهي والثقافي ((عشرون ثانية)) من إعداد وتقديم أحمد الكتبي، وتقوم فكرته على تحفيز المشاهدين والمستمعين للإجابة عن سؤال في غضون 20 ثانية فقط، حيث تتنوع الأسئلة لتشمل مجالات اللغة والأدب والجغرافيا والتاريخ وغيرها.