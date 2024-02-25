أشياء من الماضي

أشياء من الماضي
التاريخ
2/25/2024 7:18:11 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أسْمِكْ عَلَى لِفْوَادْ قَنْدِيْ
مِثْل الْعِسَلْ صَافِيْ وْمَنْصُوْح
يَا قَايِدْ الآرَامْ جِنْدِيْ
بَيْن الْكُوَاعِبْ نُوْرِكْ يْلُوْح
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