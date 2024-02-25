سعود فولاد بطل «كأس المراجل» في بطولة فزاع لليولة

توّج الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، اليويل سعود خالد فولاد، بطلاً للنسخة الـ24 لبطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ19 من برنامج الميدان، الذي استحق التتويج بـ((كأس المراجل)) في البطولة التي تنظمها إدارة بطولات فزاع، وذلك خلال حفل أقيم في نادي دبي لسباقات الهجن، بحضور عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ومحمد سليمان الملا، الرئيس التنفيذي لـ ((دبي للإعلام))، وعدد من المسؤولين البارزين.

جاء فوز سعود خالد فولاد من إمارة دبي، بعد تفوقه على منافسه علي مبارك العزيزي من مدينة العين، في الحلقة الأخيرة بنتيجة 55 مقابل 35، وذلك بعد التنافس في ستة تحديات تراثية شاملة، حيث يحرص البرنامج على إعداد اليويلة المشاركين ليتسلحوا بالمعارف والمهارات التي تثريهم في الموروث الشعبي وتعزز غرسه لديهم وفي الأجيال على خطى الأجداد والآباء، وهذه التحديات: اليولة، الهجن، السباحة، عدّ القصيد، الرماية و((الموروث)).

وقدم المتنافسان يولة ختامية مميزة امتزجت خلالها روعة الأداء مع حبات الرمل على مسرح الميدان.

وعبّر خليفة بن سعين الذي يقوم بتحكيم المسابقة، عن تقديره لأدائهما، ومنح فولاد علامة اليولة ((25 علامة)) كانت حاسمة في ترجيح كفته للتتويج باللقب.

وفي سؤال الموروث لم يتمكن أحد من المشاركين الإجابة بشكل صحيح. ومرة أخرى تألق سعود فولاد في تحدي السباحة الذي زادت مسافته لتصبح 50 متراً، ويقام في وقت سابق في مجمع حمدان الرياضي، ليضيف لرصيده 15 علامة.

وفي عد القصيد، الذي يقوم بالتحكيم عليه، الشاعر سعد بن مرزوق الأحبابي، تمكّن فولاد من الحصول على علامتها.

منافسة

وعاد علي العزيزي إلى أجواء المنافسة بعد تفوقه في تحدي الرماية التي تقام مباشرة على مسرح الميدان، حيث صوب فيها بنجاح على جميع الأهداف ليكسب 20 علامة رفعت من قوة التحدي. وكان الترقب كبيراً مع سباق الركض بالهجن الذي يقام في مضمار المرموم، بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن بشكل مباشر من قلب الحدث، وفيه تفوق العزيزي ليحصل على 20 علامة، جعلت المنافسة متقاربة للغاية.

وقام الفنانان الإماراتيان، حسين الجسمي، وأحلام الشامسي، بإحياء الحلقة الختامية، وذلك ضمن مشاركتهما الدائمة في بطولة فزاع لليولة، في ليلة خاصة للغاية على مسرح الميدان في موقعه المميز في نادي دبي لسباقات الهجن بالمرموم.

وتألق حسين الجسمي، الذي توالت نجاحاته في سنوات طويلة من التفوق، وقدم أغنية بعنوان ((حامي الحمى))، من كلمات عبد الله حمدان بن دلموك، وألحان فايز السعيد، وهي مهداة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

وقدمت أحلام الشامسي، عرضاً فنياً رائعاً نابعاً من نجاحاتها في مسيرة حافلة، وقدمت أغنية بعنوان ((أم راشد))، من كلمات عبد الله حمدان بن دلموك، وألحان أحمد الهرمي، وهي مهداة إلى حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

وحل الشاعر سيف السعدي ضيفاً للحلقة الختامية، وقام بإلقاء قصيدة بعنوان ((فزاع)) تغنى فيها بحب الوطن والقيادة الرشيدة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي.

((أخيّر يويل))

وكسب سالم سلطان الكتبي جائزة ((أخيّر يويل))، وهي الجائزة التي تمنح لليويل الذي كان الأكثر التزاماً بالتدريبات وتعاوناً مع زملائه وتمسكاً بالروح الرياضية.

وأكدت نتالي جوزيف أواديسيان، مدير إدارة الإذاعات، مدير الإعلام والاتصال المؤسسي، ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن رؤية ورسالة المركز حققت غايتها الأهم هذا الموسم، من خلال منح جميع المشاركين وخصوصاً الـ16 المتأهلين للأدوار الرئيسية، المهارات وثقافة الموروث الشعبي بمختلف مكوناته، إلى جانب جهود فريق العمل في إبرازه في المجتمع بأبهى صورة، من خلال البث المباشر للحلقات عبر شاشة ((سما دبي))، وإذاعة الأولى، وجميع التفاصيل التي كان يتم عرضها عبر حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمركز وبطولات فزاع وبرنامج الميدان، من أجل الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة، وغرس هذا الإرث في الأجيال وضمان استدامته بين أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة.