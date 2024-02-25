تسببت ((ورقة)) من دفتر ملاحظات الهولندي الفريد شرودر مدرب النصر في قيادة فريقه إلى أغلى انتصار في بطولة دوري أدنوك للمحترفين، والذي جاء على حساب مضيفه الجزيرة في الجولة 14 من المنافسة مساء السبت بنتيجة 3 - 2 بعد مواجهة قوية من الطرفين، رفعت نتيجتها رصيد ((العميد)) إلى 18 نقطة وأبقت الجزيرة في 20 نقطة.

وتعود قصة ((الورقة)) التي ركزت عليها كاميرات البث التلفزيوني، إلى أن المدرب شرودر كتب عليها بعض التوجيهات للاعبيه في الشوط الثاني وسلمها لقائد الفريق عادل تاعرابت أحد أبرز نجوم المباراة والذي قام بدوره بتبادلها بين اللاعبين بعد الاطلاع على التوجيهات والتي كانت سبباً في تحويل مسار المباراة لمصلحة العميد وفوزه بالنقاط الثلاث.

وعقب المباراة كشف شرودر أن القصاصة الورقية، كان بها تغيير كامل للخطة وطريقة اللعب بالانتقال إلى 4 - 3 - 3 بعد أن رأى أن ذلك الأنسب حسب مجريات اللقاء، مبيناً أنه وجه تاعرابت بالتقدم من وسط الملعب إلى خط الهجوم على أن يقوم بدعمه خط الوسط بشكل جماعي.

وظهر تأثير ((الورقة)) على أداء العميد بعد أن نفذ اللاعبون توجيهات المدرب الهولندي، ونجح الفريق بأداء جماعي في قلب الطاولة على الجزيرة الذي كان متقدماً بهدفين لهدف حتى الدقيقة 72 والتي شهدت هدف التعادل النصراوي بواسطة تاعرابت، وإضافة الهدف الثالث عند الدقيقة 84 بتوقيع موسى ندياي، لينتزع العميد انتصاراً مهماً بعد خسارته الجولة الماضية أمام الوصل أعاده إلى المسار الصحيح وسط فرحة جماهيره.

وأكد شرودر أن الفريقين قدما مباراة كرة قدم حقيقية، موضحاً أنها كانت مواجهة رائعة، وأضاف: الجزيرة تفوق علينا في الشوط الأول وكان يستطيع إحراز أكثر من هدفين، وفي الشوط الثاني لم نكن جيدين على النحو المطلوب ولكن بعد استقبالنا للهدف الثاني تحسن مستوانا وظهر الشكل الحقيقي للفريق لأن اللاعبين شعروا بأهمية التعديل ولعبوا بروح قتالية عالية، في كرة القدم يجب أن تقاتل حتى تنتصر وهذا ما فعلناه، لذلك أنا سعيد بما قدمه اللاعبون والفوز بثلاث نقاط أمام منافس قوي مثل الجزيرة.

لا وقت للاحتفال

وقال مدرب العميد إنه لا يوجد وقت للاحتفال بالفوز وأن فريقه مطالب بالتحضير لمباراة بني ياس في الجولة المقبلة من الدوري لمواصلة النتائج الإيجابية، وأضاف: يجب أن نستمر في العمل والقتال لأن هنالك الكثير من المباريات المهمة التي تنتظرنا في بقية المشوار.

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