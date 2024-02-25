الوصل.. 4 انتصارات متتالية وصدارة مستحقة لـ «دورينا»

أمن فريق الوصل، صدارته لدوري أدنوك للمحترفين بالفوز الرابع على التوالي الذي حققه على مضيفه فريق الإمارات بثنائية دون رد في مباراة الفريقين مساء أول من أمس بالجولة 14 من دوري أدنوك للمحترفين والتي أظهر من خلالها شخصية البطل وأكد جدارته وقوته بتربعه على صدارة المنافسة، رافعاً رصيده إلى 36 نقطة ليحلق منفرداً في القمة.

قدم الوصل مباراة متميزة وسط دعم كبير من جمهوره الذي حرص على التواجد بجانبه وتقديم الدعم المعنوي له، الأمر الذي ساعده في اجتياز عقبة منافسه، رغم أن ((الصقور)) قدم واحدة من أفضل مبارياته في الدوري وقاتل من أجل الفوز بالنقاط الثلاث وإنقاذ موقفه المتأزم في جدول ترتيب الدوري الذي يحتل فيه المركز الأخير برصيد 5 نقاط.

وحافظ الوصل بانتصاره على سجله دون خسارة حتى الآن من مجموع 14 مباراة، فاز في 11 وتعادل في 3 مواجهات فقط أمام خورفكان وعجمان في الجولتين الرابعة والخامسة، وأمام الوحدة في الجولة العاشرة، والتي كانت آخر مباراة واجه فيها نزيف النقاط بالتعادل ونجح بعدها في تصحيح مساره وحقق 4 انتصارات متتالية رفعت من حظوظه في إمكانية التتويج باللقب، مع نجاحه في المحافظة على نظافة شباكه في آخر مباراتين أمام العميد والصقور.

ومن المكاسب التي خرج بها الإمبراطور من اللقاء، تألق لاعبه الجديد، المدافع الكوري الجنوبي سيونج هيون الذي أسهم في نظافة الشباك وأكد أنه مدافع هداف بعد أن نجح في إحراز هدفين خلال مباراتين، الأول كان في شباك النصر بالجولة 13 والذي منح فريقه نقاط الفوز بعد أن انتهت عليه المواجهة، والثاني في شباك الصقور ما يؤكد أنه صفقة ناجحة.

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