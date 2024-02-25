6 مباريات في بطولة زايد بن هزاع للأشبال اليوم

(MENAFN
- Al-Bayan)
تستأنف اليوم بملاعب أكاديمية نادي أبوظبي الرياضي، مباريات بطولة كأس الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان لأشبال الكرة في نسختها الـ 14 لفئة تحت 12 سنة، بإقامة 6 مباريات ويلتقي أكاديمية الأبطال مع أكاديمية مبادرة، وأكاديمية كرة القدم للجميع مع أكاديمية سليساو، وفريق نادي أبوظبي الرياضي مع أكاديمية نسور الكرامة، وريجنال سبورت مع أكاديمية باس، وأكاديمية برو الرياضية مع أكاديمية مبادرة، وأكاديمية تراك مع أكاديمية سليساو. ينظم البطولة نادي أبوظبي الرياضي بإشراف مجلس أبوظبي الرياضي.
من جانب آخر، أكدت اللجنة الفنية لبطولة فرق تحت 14 سنة على مواعيد وصول فرق البطولة، استعداداً لانطلاقة البطولة حضر الاجتماع ديما الإبراهيم مديرة الدورة، وسارة حسنين المدير الفني للبطولة، وياسين أخياط عضو اللجنة، وعلاء درويش منسق عام البطولة.
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