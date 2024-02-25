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6 مباريات في بطولة زايد بن هزاع للأشبال اليوم

2/25/2024 7:18:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تستأنف اليوم بملاعب أكاديمية نادي أبوظبي الرياضي، مباريات بطولة كأس الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان لأشبال الكرة في نسختها الـ 14 لفئة تحت 12 سنة، بإقامة 6 مباريات ويلتقي أكاديمية الأبطال مع أكاديمية مبادرة، وأكاديمية كرة القدم للجميع مع أكاديمية سليساو، وفريق نادي أبوظبي الرياضي مع أكاديمية نسور الكرامة، وريجنال سبورت مع أكاديمية باس، وأكاديمية برو الرياضية مع أكاديمية مبادرة، وأكاديمية تراك مع أكاديمية سليساو. ينظم البطولة نادي أبوظبي الرياضي بإشراف مجلس أبوظبي الرياضي.

من جانب آخر، أكدت اللجنة الفنية لبطولة فرق تحت 14 سنة على مواعيد وصول فرق البطولة، استعداداً لانطلاقة البطولة حضر الاجتماع ديما الإبراهيم مديرة الدورة، وسارة حسنين المدير الفني للبطولة، وياسين أخياط عضو اللجنة، وعلاء درويش منسق عام البطولة.

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