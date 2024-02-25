خورفكان يعود بمكاسب جديدة من حتا

عاد فريق خورفكان بمكاسب جديدة بعد فوزه خارج ملعبه على حساب حتا في الجولة 14 من دوري أدنوك للمحترفين بثنائية البرازيلي سانتانا صاحب ثالث أسرع هدف في عصر الاحتراف في الثانية 12، وهدف الأوزبكي عزيز بك أمانوف.

ومن أهم المكاسب لـ ((النسور)) رفع رصيده إلى 17 نقطة وتوسيع الفارق مع المنافسين ليواصل الرحلة مع ((الكبار)) التي انطلقت قبل نحو 5 سنوات بصعوده إلى دوري المحترفين، واستطاع الفريق العودة بشباك نظيفة وعدم استقبال أهداف، كما أنه رسخ العقدة لدى حتا الذي تجمد رصيده عند النقطة الخامسة بعد أن حقق الفوز الرابع من أصل 4 مباريات جمعتهما في دوري المحترفين.

سعادة

من جهته، أعرب المونتينيغري نيبوشا يوفوفيتش مدرب خورفكان، عن سعادته بالفوز والعودة بشباك نظيفة، موضحاً أن اللاعبين يستحقون هذا الانتصار بجانب الجمهور وأسرة نادي خورفكان كافة، حيث نجح فريقه في العودة بثلاث نقاط ثمينة بعد التسجيل مبكراً والقدرة على المحافظة على النتيجة بفضل الخبرة.

من جانبه، قال الإيطالي فابيو فيفياني مدرب حتا، إنه من الصعب الحديث عن الخسارة في المباراة باعتبارها من أهم المباريات خاصة وأن اللقاء جاء بعد فترة توقف طويلة لبطولة الدوري، مبدياً أسفه تجاه إهداء المنافس أخطاء كلفت فريقه استقبال هدفين، مشيداً بأداء اللاعبين ورغبتهم القوية في العودة إلى المباراة خاصة في الشوط الثاني بمشاركة عناصر جديدة لكن لم يتم استغلال الفرص بصورة مثالية مما أدى إلى الخروج بخسارة.

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