البلجيكي لينارت فان إيتفيلت بطل «طواف الإمارات»

تُوج البلجيكي لينارت فان إيتفيلت، دراج فريق لوتو ديستني، بطلاً للنسخة السادسة لطواف الإمارات للدراجات 2024، وحسم اللقب بعد أن أنهى مراحله السبع في صدارة الترتيب العام، بإجمالي زمن قدره 22:31:18 ساعة، حيث قلب الموازين، وحقق المفاجأة بتغلبه بفارق ثانيتين عن الأسترالي بن أوكونور، دراج فريق ديكاثلون إيه جي تو آر لا مونديال، الذي أنهى الطواف في المركز الثاني، فيما احتل المركز الثالث في الترتيب العام، الإسباني بيلو بيلباو، دراج فريق البحرين فيكتوريوس، بفارق 11 ثانية عن فان ايتفيلت.

ويعد طواف الإمارات، السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط، ضمن روزنامة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، وأقيم على مدار 7 مراحل، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، لمسافة 985 كلم، بمشاركة 140 دراجاً، مثلوا 20 فريقاً عالمياً محترفاً، واختتمت منافساته، أمس، على قمة جبل حفيت بمدينة العين.

تحقيق لقب

وأحرز فان إيتفيلت لقب طواف الإمارات للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه بالمرحلة السابعة الأخيرة ((مرحلة الشركة العالمية القابضة)) في العين، محققاً أول فوز في تاريخه في سباقات الجولة العالمية ((وورلد تور))، وكثاني أصغر دراج يُتوج بطواف الإمارات بعمر 22 عاماً، بعد السلوفيني تادي بوغاتشار، دراج فريق الإمارات، عندما أحرز اللقب عام 2021.

قمصان

ومع ختام النسخة السادسة للطواف، حصد فان إيتفيلت القميص الأحمر للمتصدر، برعاية الشركة العالمية القابضة، والقميص الأبيض برعاية نخيل، لأفضل دراج شاب، واحتفظ تيم ميرلير دراج فريق سودال كويك ستيب، الفائز بثلاث مراحل في الطواف، بالقميص الأخضر للمتصدر بالنقاط، والبريطاني مارك ستيوارت، دراج فريق كوراتيك بالقميص الأسود، برعاية بن حمودة للسيارات، لمتصدر مرحلة السرعة المتوسطة، أما أفضل فريق، فكان من نصيب ليدل تريك الأمريكي.

تتويج

وتوّج الفائز بلقب الطواف، والفائزين بالقمصان، معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مكتب فخر الوطن، ومعالي الدكتور مغير خميس الخيلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وغانم مبارك الهاجري، المدير العام للهيئة العامة للرياضة، والدكتور عارف الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة، وعلي سعيد بن ثالث، مدير إدارة أول الهندسة البحرية في نخيل، وأيمن البيجاوي، مدير تنفيذي المبيعات والتسويق في شركة بن حمودة.

وتم تكريم جهات عدة، مديرية شرطة العين، مديرية المرور والدوريات في العين، بلدية العين، مركز أبوظبي للنفايات (تدوير)، مركز النقل المتكامل، بيت محمد بن خليفة، نبرفانا.

سعادة

وقال لينارت فان إتفيلت: ما حدث أمر لا يصدق، أشعر بسعادة غامرة، لفوزي الأول في أحد سباقات الجولة العالمية، لم أكن اتوقع أنه بإمكاني تعويض فارق الثواني مع بن أوكونور، لكني نجحت في النهاية في تحقيق هذا الفوز الرائع.

وأضاف: صعود جبل حفيت من أصعب مراحل الطواف، كنت واثقاً بقدرتي على إكمال المرحلة للنهاية، ادخرت قوتي في البداية، لأجل الكيلومترات الأخيرة، وتمكنت من زيادة سرعتي، رغم المعاناة الكبيرة، حتى وصلت بالفارق إلى ثانيتين مع أوكونور، ما منحني اللقب. وتوجّه عارف العواني، بالشكر والتقدير للقيادة الرشيدة، لدعمها المستمر ورعايتها المتواصلة لخطط التطوير الرياضي، التي أثمرت عن نجاحات مهمة، وإنجازات مميزة، أسهمت في إعلاء راية الإمارات في المحافل الدولية.

وأكد العواني، فخره بنجاح طواف الإمارات، استكمالاً للنجاحات التي حققها للعام السادس على التوالي، والمكانة التي وصل إليها الطواف على الصعيد العالمي، نتيجة التنظيم الاحترافي الذي نال الإعجاب من كل المشاركين والمتابعين.

وأشاد العواني، بالجهود المميزة التي قامت بها اللجنة المنظمة في إنجاح الحدث، وخروجه بصورة مثالية أسهمت في إبراز معالم الدولة العمرانية والتاريخية والثقافية والطبيعية، مضيفاً: طواف الإمارات نجح في نشر ثقافة رياضة الدراجات الهوائية بين فئات المجتمع في الإمارات، وحقق مكاسب كبيرة على الصعيد الترويجي للدولة عالمياً، وبات أحد أهم الطوافات على مستوى العالم، ويقارع كبرى الطوافات التاريخية العريقة، وشهد استمرار مشاركة نخبة الدراجين والفرق العالمية في الحدث.

وهنأ العواني، البلجيكي لينيرت فان ايتفيلت، دراج فريق لوتو ديستني البلجيكي، الفائز بلقب النسخة السادسة للطواف، مشيراً إلى أن الطواف شهد منافسة قوية، وإثارة في كل مراحله السبع، ولم يحسم إلا في المرحلة الأخيرة.

وأشاد العواني، بدور الشركاء والجهات الحكومية والخاصة والرعاة والمتطوعين، وتفانيهم من أجل إنجاح الطواف للعام السادس على التوالي.

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