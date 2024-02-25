22 ميدالية حصاد الأولمبياد الإماراتي في بطولة الشرق الأوسط لألعاب القوى

أضاف لاعبو الأولمبياد الخاص الإماراتي 7 ميداليات (4 ذهبيات و3 فضيات)، في ختام بطولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الخليجية لألعاب القوى في سلطنة عمان، ففي فئة 30 سنة فما فوق، تصدرت حمدة الحوسني مسابقة 400 متر جري، ونالت الذهبية، وتلتها زليخة المنصوري، محققة الميدالية الفضية، وفي فئة 16-21 سنة، حصلت خلود الخوري على الذهبية، وسلمى السلامي على الفضية.

وحقق حارب عنبر ذهبية سباق 400 متر جري لفئة 30 سنة فما فوق، حقق عبد الله الديواني المركز الأول للسباق نفسه لفئة 16-21 سنة، ونال الذهبية، وتلاه زميله على المسماري محققاً الفضية.

وبلغت المحصلة النهائية لميداليات لاعبينا في البطولة 22 ميدالية، تشمل 12 ميدالية ذهبية، و10 ميداليات فضية. وشارك في المنافسات، 42 لاعباً ولاعبة من الإمارات، السعودية، عمان، قطر، البحرين.

وأكد عمرو بدوي، رئيس وفد الإمارات، ورئيس وحدة الرياضة والتدريب بالأولمبياد الخاص الإماراتي، تحقيق أهداف المشاركة، من خلال تجهيز لاعبي ولاعبات جدد في رياضة ألعاب القوى، حيث ضم الفريق الإماراتي مزيجاً من اللاعبين واللاعبات أصحاب الخبرة، بجانب مشاركة عدد من الناشئين والناشئات لأول مرة في مسابقات خليجية ومنافسات إقليمية لرياضة ألعاب القوى، ضمن استراتيجية المؤسسة الهادفة إلى توفير فرص التدريب والمنافسات لأكبر عدد ممكن من الرياضيين من أصحاب الهمم. وأشاد بدور الجهاز الفني والإداري خلال المعسكر الإعدادي بمدينة العين، قبيل المشاركة في المسابقات الخليجية.

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