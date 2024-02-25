لطيفة بنت محمد: بطولة دبي للتنس تدعم المرأة وريادتها

أعربت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، عن سعادتها بالدور الكبير الذي تلعبه بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات على صعيد استقطاب اللاعبات الموهوبات في رياضة التنس من حول العالم، ودعم المرأة وريادتها في مختلف المجالات.

وهنأت سموها، اللاعبة الإيطالية جاسمين باوليني المصنفة 26 عالمياً، بتتويجها بلقب النسخة 24 لبطولة سوق دبي الحرة للتنس، وجميع اللاعبات المشاركات اللواتي أثبتن جدارتهن على مدى أسبوع كامل من الحماس والمنافسة والتميز الرياضي.

وقالت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على حسابها في منصة ((X)): ((شهدت حفل ختام بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات بدورتها الرابعة والعشرين، التي ضمت نحو 100 لاعبة من أفضل رائدات التنس في العالم،

مبارك للفائزة ياسمين باوليني، ولجميع السيدات المشاركات اللواتي أثبتن جدارتهن على مدى أسبوع كامل من الحماس والمنافسة والتميز الرياضي)). وأضافت سموها: ((سعداء في دبي باحتضان هذه البطولة كمحطة سنوية تستقطب الموهوبات في رياضة التنس من حول العالم، وتدعم المرأة وريادتها في مختلف المجالات)).

وشهدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، أول من أمس، المباراة النهائية لمنافسات الفردي التي جمعت بين اللاعبة الإيطالية جاسمين باوليني، والروسية أنا كالينسكايا، كما قامت سموها بتتويج باوليني بلقب النسخة 24 لبطولة السيدات ومنحت كأس الوصافة لكالينسكايا، إضافة إلى تتويج التشيكية كاترينا سينياكوفا، والأسترالية ستورم هنتر بلقب منافسات الزوجي.

ونجحت باوليني المصنفة 26 عالمياً في تحقيق لقبها الثاني في مسيرتها الاحترافية، عقب تغلبها على كالينسكايا المصنفة 40 بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6 - 4 و 5 - 7 و 5 - 7.

واحتاجت باوليني البالغة من العمر 26 عاماً إلى ساعتين و13 دقيقة لحسم المواجهة الثالثة أمام كالينسكايا التي أطاحت بالبولندية إيغا شفيونتيك الأولى عالمياً من نصف النهائي، والأمريكية كوكو غوف الثالثة من ربع النهائي.

وقلبت باوليتي خسارتها المجموعة الأولى 4-6 إلى فوز بمجموعتين بنتيجة واحدة 7-5، وأضافت دورة دبي إلى لقبها الأول في دورة بورتوروز السلوفينية عام 2021 عندما تغلبت على كالينسكايا في ثمن النهائي في أول مواجهة بين اللاعبتين، وهي المباراة النهائية الخامسة في مسيرتها الاحترافية.

في المقابل، فشلت كالينسكايا البالغة من العمر 25 عاماً والصاعدة من التصفيات في الظفر بلقبها الأول في مسيرتها الاحترافية في أول مباراة نهائية لها أيضاً، في ثاني أفضل نتيجة في مسيرتها الاحترافية بعد بلوغها ربع نهائي بطولة استراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى الشهر الماضي، عندما تغلبت على باوليني في ثمن النهائي، في ثاني مواجهة بينهما.

واعترفت باوليني التي أصبحت ثاني لاعبة إيطالية تحقق لقب البطولة بعد مواطنتها سارة إيراني بطلة نسخة 2016، بمدى الصعوبة التي واجهتها للفوز بلقبها الثاني في مسيرتها الاحترافية على حساب كالينسكايا التي كانت قد فازت عليها الشهر الماضي في بطولة أستراليا المفتوحة.

وقالت: ((كانت مباراة صعبة، حاولت الحفاظ على تركيزي في كل نقطة، فخورة حقاً بنفسي، لقد خسرت منها في بطولة أستراليا المفتوحة، كنت أعرف أن المباراة ستكون صعبة، لاسيما أنها تلعب بشكل جيد، وبصراحة، لا أعرف كيف تمكنت من الفوز بالمباراة لأنها بدأت بقوة وفازت في المجموعة الأولى، حاولت اللعب بالضربات الخلفية أكثر، وحاولت الضغط أكثر، وأن أكون أكثر استرخاءً، مع محاولة أخذ الكرة مبكراً لأنه إذا لم يكن الأمر كذلك، فقد كانت تحركني كثيراً وتجعلني أركض كثيراً)).

وعن تأخرها في تحقيق أول لقب من فئة 1000 نقطة بعد سنوات طويلة في مسيرتها الاحترافية، قالت اللاعبة الإيطالية: ((لا أعرف ما سبب ذلك، اعتقد أن كل شخص له خطواته وقصته الخاصة، أحتاج إلى المزيد من الوقت لأؤمن أنه ربما يمكنني اللعب بهذا المستوى كما فعلت هذا الأسبوع، استمتع بلعب التنس، واستمتع بالمباريات في الملعب، أنا فقط أحب ما أفعله، وأحاول فقط أن أعيش الحاضر، وأبقى هناك، وأبذل قصارى جهدي في تلك اللحظة)).

بطولة الرجال

من جهة أخرى، تنطلق اليوم منافسات النسخة 32 لبطولة سوق دبي الحرة لتنس الرجال التي تشهد مشاركة ثلاثة من الأبطال السابقين يتقدمهم حامل اللقب دانييل ميدفيديف المصنف 4 عالمياً، وصيف بطولة أستراليا المفتوحة، وأندريه روبليف الفائز بلقب البطولة عام 2022، المصنف 5 عالمياً والنجم البريطاني آندي موراي بطل 2017، الفائز ثلاث مرات ببطولات غراند سلام.

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