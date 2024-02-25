أوريكوف وأوليفيا بطلا تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية

اختتمت منافسات النسخة 14 من تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية، والتي أقيمت بـ ((مدينة إكسبو دبي))، تحت رعاية مجلس دبي الرياضي، وبمشاركة أكثر من 2400 دراجاً.

وفي فئة النخبة، حقق مكسيم أوريكوف لقب الرجال، وأوليفيا لقب فئة السيدات. ونال ياسين حمزة، وفرانسيسو لامون، المركزين الثاني والثالث للرجال، واحتلت كل من أكفيل جيدريتايت، وماديسون بلاك، المركزين الثاني والثالث في فئة السيدات.

وفي منافسات مسابقة صيدليات أستر BIG 5، في فئة القميص الأصفر، أحرز كل من ألمير ميوجيك ولوراين مالاركي اللقب، وشهدت فئة المخضرمين في مسابقة صيدليات أستر BIG 5، ظهور جيري فان دين آيد وهيلي باخوفين فون إيخت كفائزين ضمن فئتي الرجال والسيدات.

وقال ستيوارت هويسون، مدير السباق: جاءت النسخة 14 من تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية رائعة، مع مشاركة عدد قياسي وصل إلى أكثر من 6500 مشارك، نثمن جهود هيئة الطرق والمواصلات، وشرطة دبي، ومجلس دبي الرياضي.

ويعد تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية، السباق التأهيلي الرئيسي في موسم سلسلة UCI Gran Fondo العالمية لعام 2024، وحجز أفضل 25 % من الدراجين المشاركين أماكنهم في بطولة UCI Gran Fondo العالمية التي ستقام في ألبورج، الدنمارك.

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