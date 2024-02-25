«الفار» تفرض نفسها في فوز الشارقة على كلباء

فرضت تقنية ((الفار)) نفسها على مباراة الشارقة واتحاد كلباء التي انتهت بفوز الشارقة بهدف دون رد في الجولة 14 لدوري أدنوك للمحترفين، حيث تم اعتماد هدف الفوز بعد مراجعة الحالة وكذلك تم إلغاء ركلة جزاء لاتحاد كلباء واستبدال بطاقة صفراء بالحمراء لمدافع الشارقة خالد الظنحاني، وبعد المباراة هنأ المدير الفني للشارقة كوزمين لاعبي فريقه بالنتيجة، وأكد أنهم لعبوا بروح عالية ومسؤولية مكنتهم من المحافظة على هدف الفوز رغم النقص العددي، وقال: أهنئ لاعبي فريقي على الفوز الذي يحسب للمجموعة كلها من اللاعبين الذين أظهروا قوة شخصيتهم وتغلبوا على النقص العددي لوقت طويل من زمن المباراة.

من جهته، أكد فرهاد مجيدي المدير الفني لفريق اتحاد كلباء أن الكرة التي جاء منها هدف الفوز للشارقة، جاءت من خارج الملعب بعد أن تخطت خط التماس، وقال: كنا بكل المقاييس أفضل من الشارقة الذي حصل على فرصة واحدة وسجل منها هدفاً، الهجمة التي جاء منها هدف الشارقة، سبقها خروج الكرة من الملعب وكنت قريباً منها، لا أعرف كيف تم احتسابها هدفاً، ومثل هذه المواقف حدثت لنا كثيراً هذا الموسم ولا أفضل الحديث عنها.

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