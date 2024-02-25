البرازيل بطل كأس العالم للكرة الشاطئية للمرة السادسة

توج منتخب البرازيل، بطلاً لكأس العالم لكرة القدم للشاطئية ((الإمارات 2024 دبي))، للمرة السادسة في تاريخه، بعد أعوام 2006 و2007 و2008 و2009 و2017، بفوزه أمس في المباراة النهائية على إيطاليا بنتيجة 6- 4. وتوّج الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس اللجنة المنظمة العليا لمونديال الشاطئية، البرازيل بكأس البطولة، بحضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم((فيفا))، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي.

وهذه المرة الثانية التي يتمكن فيها منتخب البرازيل من الفوز على نظيره الإيطالي في نهائي كأس العالم لكرة القدم الشاطئية، بعد مونديال 2008، عندما تغلب عليه بنتيجة 5-3.

من جهة أخرى، حقق المنتخب الإيراني المركز الثالث للمرة الثانية في تاريخه، بفوزه على منتخب بيلاروسيا 6 - 1، فيما حصل الإيطالي جوسيب جنتيلين على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في البطولة، والبرازيلي موريسنهو على جائزة الكرة الفضية، والبيلاروسي إيهار بريشتسيل على الكرة البرونزية.

وتوج لاعب منتحب بيلاروسيا إيهار بريشتسيل، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل هداف، والبرتغالي ليو مارتينيز بجائزة ثاني أفضل هداف. والبرازيلي تياغو بوبو جائزة أفضل حارس.

تهنئة

وهنأ معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، منتخب البرازيل، على الفوز بلقب كأس العالم لكرة القدم الشاطئية للمرة السادسة، وأشاد بمستوى الفريقين في المباراة النهائية، التي جاءت قوية من الطرفين، وتفاعلت معها الجماهير العريضة، التي تعتبر من مكاسب البطولة.

وتوجّه معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، بالشكر إلى اللجنة المنظمة العليا للبطولة، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، لجهودها الكبيرة في إنجاح الحدث، وإخراجه في أبهى صورة، بما يعزز مكانة الإمارات كموطن عالمي لكرة القدم يملك كل المؤهلات والقدرات لإنجاح أي بطولة.

كما توجه معاليه بالشكر إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، لتعاونه وعمله بروح الفريق الواحد مع اللجان المحلية، بما ساهم في رسم لوحة من الإبداع، نالت إشادة كل الوفود، مثمناً حرص جياني إنفانتينو رئيس ((فيفا)) على حضور مباريات البطولة، ودعمه بطولات وبرامج تطوير كرة القدم الشاطئية في العالم.

وأكد معالي رئيس اتحاد الكرة، أن مجلس دبي الرياضي لعب دوراً مهماً في نجاح الاستضافة التي تضاف إلى سلسلة النجاحات التي قدمها المجلس خلال تنظيمه الفعاليات الخاصة بالكرة الشاطئية، سواء بطولة كأس القارات ومونديال 2009، وغيرها من الأحداث الرياضية الأخرى. وأشار معاليه إلى أن المؤسسات المحلية المعنية، ساهمت بشكل واضح في إنجاح البطولة، وكانت من الشركاء الفاعلين في تفاصيل التنظيم والاستضافة كافة، ولم تدخر أي جهد في توفير كل الدعم والمساندة للوفود والبعثات كافة، بما يجعل كل شخص زار الدولة يعود سفيراً لها في بلده، ويروي تجربته المميزة فيها ومدى تقدمها، وانسجام وتآلف نسيجها المجتمعي، في ظل تعدد الجنسيات على أرضها، وتعايشهم المشترك.

وقال معالي الشيخ حمدان بن مبارك، إن الحضور الجماهيري اللافت في المباريات، أعطى الحدث زخماً كبيراً، ورسم له صورة مشرقة، وأن جهود المتطوعين مقدرة من الجميع، وكان لها الأثر الكبير في إنجاح البطولة.

نجاح

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس اللجنة العليا المنظمة لكأس العالم لكرة القدم الشاطئية، أن البطولة نجحت فنياً وتنظيمياً وجماهيرياً وإعلامياً، وحققت كل مستهدفاتها لدولة الإمارات و((فيفا)).

وأشار إلى أن المونديال خرج بأفضل صورة، في ظل التعاون والعمل بروح الفريق بين ((فيفا))، واتحاد الإمارات لكرة القدم، ومجلس دبي الرياضي، والجهات والهيئات المعنية كافة في دبي.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أن الإمارات اعتادت على تقديم الجديد، وترك بصمتها على أي حدث تستضيفه، وأن ملعب حي دبي للتصميم بظروف تأسيسه، وتوقيت الانتهاء منه، وبكفاءته العالية، ومرافقه، قصة نجاح ملهمة، خاصة أنه تم الانتهاء من تأسيسه بالكامل خلال 25 يوماً فقط، بأعلى معايير الجودة العالمية.

وعن إرث المونديال الذي سيبقى للأجيال من استضافة الحدث، أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أن الحضور الجماهيري الذي صاحب المونديال، والأجواء التنافسية المفعمة بالشغف والحماس، ستسهم بالتأكيد في نشر اللعبة داخل الدولة، والكشف عن المزيد من المواهب، لاسيما في ظل الإنجاز التاريخي الذي حققه منتخبنا الوطني بالتأهل لأول مرة إلى ربع النهائي، وأن الكوادر الإماراتية التي أثبتت كفاءتها وجدارتها في مختلف اللجان، من أبرز المكتسبات، فضلاً عن السمعة الدولية الطيبة التي عززت مكانة دولة الإمارات وقوتها الناعمة، وأثبتت قدرتها على استضافة وإنجاح أكبر الأحداث الرياضية العالمية.

وقال: هذا النجاح الكبير لم يأتِ من فراغ، بل نتيجة لدعم القيادة الرشيدة أولاً، وشهور من العمل والاجتهاد من كل أعضاء اللجنة المنظمة، التي لم تترك شيئاً للمصادفة، فشكراً لهم جميعاً، شكراً لمجلس دبي الرياضي، واتحاد الإمارات لكرة القدم، وكل الهيئات والمؤسسات التي لم تدخر أي جهد في إخراج الحدث بأبهى صورة، وشكراً لـ ((فيفا))، واللجنة التنفيذية لكرة القدم الشاطئية، والمنتخبات التي شاركت وتنافست بشرف، والجماهير التي حضرت من كل الجاليات، ليسهم كل عنصر من موقعه، في رسم لوحة من الإبداع والتميز في هذا الحدث الرياضي العالمي الكبير.

وعن أبرز ردود الأفعال التي وصلته عن البطولة، أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أن مسؤولي الاتحاد الدولي، وكل الوفود والبعثات، أشادت بالتنظيم الاحترافي، وأكدت أنه ليس بجديد على الإمارات، وأن حرص جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ((فيفا))، على حضور معظم أيام البطولة، وإشادته بالحضور الجماهيري المتنوع من مختلف الجاليات، وحديثه عن انطلاق كرة القدم الشاطئية إلى آفاق أرحب بعد هذه البطولة، كلها دلالات وردود فعل تدعو للاطمئنان والشعور بالرضا، فضلاً عن وسائل الإعلام العالمية، التي تغنت بالملعب الجديد، وقصة تأسيسه الفريدة، وبالإمارات وقدراتها على التنظيم والإبهار.

وأضاف، الإمارات بشكل عام، ومدينة دبي على وجه الخصوص، كانت محط أنظار العالم خلال منافسات المونديال، وحظيت باهتمام إعلامي كبير في مختلف القارات، وأكدت للاتحاد الدولي لكرة القدم من جديد، أنها شريك ناجح موثوق به.

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