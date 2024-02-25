واحد بين ثلاثة

على الرغم من أن مباراة العودة بين العين وناساف الأوزبكي في دوري أبطال آسيا قد مر عليها بضعة أيام، إلا أنني كلما تذكرت هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة تغمرني السعادة، هذا الهدف له غلاوته ليس فقط من أجل توقيته أو لتجاوزنا لفريق صعب المراس، بل لأنه، وهو الأهم، قد نقل الزعيم العيناوي إلى الدور ربع النهائي للبطولة القارية، ليصبح الفريق الوحيد من غرب آسيا الذي يشارك المثلث السعودي هذا الدور المهم.. العين وحده جنباً إلى جنب مع النصر والهلال والاتحاد، هكذا أرادت أحكام كرة القدم أن تكون السعودية والإمارات وحدهما ممثلتين لكل دول الغرب، حكم عادل، فالعين البطل المتوج للنسخة الأولى، والأندية السعودية لها تاريخها مع البطولة وحضور قوي بعد استقطاب النجوم ذائعي الصيت.

الأمر المؤكد أن هذه الوضعية تشعرك بالسعادة، فريق إماراتي واحد بين 3 سعوديين، والنزال يبدأ 4 مارس المقبل، العين مع النصر في مباراة الذهاب بدار الزين، بينما يلتقي الهلال والاتحاد كلاسيكو سعودي قاري بامتياز.

كلمة أخيرة

ستظل هذه المعادلة المثيرة حديث الناس، ونحن جزء لا يتجزأ منها، فالحديث أيضاً لن يتوقف إماراتياً، ورغم أن الجدل بدأ مع معرفتنا بمنافسنا النصراوي السعودي بنجومه، وفي مقدمتهم كريستيانو رونالدو، إلا أننا لا ننكر سعادتنا بهذا الجدل بكل ما فيه، فوجهات النظر حق للجميع، طالما أنها تسير في الاتجاه المشروع، الذي لا ينتقص من حق أحد، هنا أو هناك.

عموماً قبل ختام المقالة.. أقول إن العين يحترم منافسيه وهذه أحد أسرار قوته لكنه لا يخشاهم، ارجعوا إلى بطولة العالم للأندية في 2018 وإلى الوصافة التي لم يحققها أي فريق عربي آخر إلا هو لكي تتأكدوا، إنها الحقيقة وليست شعارات.