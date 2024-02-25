هنا «رأس الحكمة»

حاولت التعرف إلى أصل الاسم الذي منح لهذه المنطقة الواقعة في شمال غربي ((أم الدنيا))، مصر، التي يحدثك تاريخها قبل أن تتحدث عنه، فكل موقع فيها له حكاية تحكى، ووقائع تذكر، وزمان ورجال، تسرد قصصهم لتسجل إضافة لحقب بدأت قبل التاريخ المكتوب، وستستمر.

((رأس الحكمة))، تردد اسمها في الأيام القليلة الماضية، ولا أخفي عليكم أنني لم أسمع بهذا الاسم من قبل، رغم افتخاري الدائم بأنني أعرف كل شيء عن مصر، التي تربطني بها مودة ومحبة، فاكتشفت بأنها ما زالت تعلمنا، فهذا الاسم ظهر فجأة، فإذا به يكون اسماً على مسمى، وإذا بالتساؤلات تدور في الذهن، وتحتاج إلى إجابة لم أجدها حتى الآن، ومنها، إن كانت مقصودة، فالهدف من الإعلان عن المشروع المشترك بين الإمارات ومصر، حمل رسائل لا تحتاج إلى تفسير وشرح، فالاسم يكفي.

وكم أسعدتنا ردة الفعل في اليوم التالي لذلك الإعلان، بين الناس ورجال الأعمال وحالة السوق، وارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار، وتراجع السوق السوداء، وتباشير استقرار اقتصادي يتبعه نمو، فالعمل الجاد يجذب التفاؤل، ويصحح المسار، وينتج قبل أن يبدأ، وأهل الثقة يعرفون مبادرات الموثوق فيهم، وفي أفعالهم، فالحكمة لها رجالها، ومن وقع وضخ المليارات، هو في الأصل ((رأس الحكمة))، بل قمتها، رجل يقدر الرجال، ويقدم الوفاء في علاقاته مع الأشقاء، إذا وعد أوفى، وإذا قال نفذ، وهذا إرث زايد، طيب الله ثراه، أكمله خليفة عليه رحمة الله، وثبته محمد، حفظه الله.

لمصر مكانة خاصة في قلوب قادة الإمارات وشعبها، وللإمارات مكانة خاصة في قلوب قادة مصر وشعبها، هكذا علمتنا العلاقة المميزة التي تربط البلدين، فهي نموذج عربي فعلاً، وليس قولاً، ومشروع مدينة ((رأس الحكمة))، يثبت متى يقف الشقيق مع شقيقه، ومتى تكون حكمة الحكيم هي الفعل والقصد والهدف.

وهنا، يكون ((رأس الحكمة)) بأصلها ومعناها ورجالها.