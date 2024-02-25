القطاع المصرفي في الإمارات.. قوة وصلابة وأرقام قياسية

يتشابك القطاع المصرفي بالاقتصاد، ويترابط بتطوراته أو تقلباته.

ويدعم القطاع المصرفي الاقتصاد، الذي بدوره يؤمن الرافعة الأساسية لتطور المصارف، ومن هنا يأتي التكامل والتشابك.

وفي الإمارات، شكل النمو المطرد في السنوات الماضية، المدعوم بنمو قوي للقطاعات الإنتاجية، كما ارتفاع أسعار النفط، داعماً أساسياً للقطاع المصرفي.

وفي دبي خصوصاً، شكلت الأنشطة التجارية القوية والسيولة الوفيرة والزخم المستمر في سوق العقارات، ومكاسب الدخل من العملات الأجنبية والطلب الائتماني القوي، رافعة لتمتين البنوك في الإمارة.

وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني، أكدت المؤكد، وتوقعت أن تتمتع دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية بأقوى عائد على الأصول، وأن تظل مستويات الرسملة مرتفعة، ما يضعهما في موقع إيجابي، مقارنة بنظرائهما الإقليميين والعالميين.

ومع إعلان معظم البنوك الإماراتية عن مقاييس ربحية قياسية في عام 2023، توقعت فيتش أن يستمر الأداء القوي في عام 2024، مدعوماً بهوامش ربحية واسعة، وسيولة صحية وبيئة اقتصادية مواتية.

بدورها، أكدت ستاندرد آند بورز جلوبال، في تقريرها الأخير، على قيادة الأنظمة المصرفية في الإمارات للمنطقة، مع استمرار نمو الائتمان والربحية بشكل قوي، وديناميكية النمو غير النفطي لعام 2024.

ولا بد من الإشارة إلى انخفاض تكلفة المخاطر على تحقيق أرباح قياسية مرتفعة للبنوك الإماراتية في 2023، مع متوسط عائد مقدر على متوسط حقوق الملكية للبنوك المصنفة من قبل وكالة فيتش بنحو 20 % في عام 2023، لتحافظ المصارف على متوسط مقاييس ربحية القطاع في عام 2024، بمتوسط صافي هامش ربح أعلى من 3 %.

وعند التحليل للحكم الفعلي على الأرقام، يتكشف أن نتائج أعمال المصارف في الإمارات فاقت التوقعات والمستويات المحققة عالمياً. فقد ارتفع صافي أرباح 10 بنوك إماراتية مدرجة في أسواق المال المحلية 63 %، إلى 46.3 مليار درهم (12.6 مليار دولار)، ما يعكس قوة ملاءتها المالية، وقوة إيراداتها، وسيولتها العالية، مستفيدة من ازدهار الاقتصاد المحلي.

كما شهد إجمالي أصول القطاع المصرفي توسعاً بنسبة 10.3 % سنوياً، ليسجل 3.9 تريليونات درهم (ما يتجاوز تريليون دولار) حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023. وقد تراجعت المخاطر مع نمو رأسمال واحتياطيات المصارف.

وسجلت بنوك دبي نمواً سنوياً نسبته 14.9 % إلى 233.2 مليار درهم (63.5 مليار دولار)، بحسب بيانات المصرف المركزي.