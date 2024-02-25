صالح علي باصرة.. دور ريادي تنويري ومسيرة حافلة بالعطاء

قليل من الناس من يجعل تاريخ وتجارب الشعوب منهجاً ونبراساً لرسم خارطة التحول السياسي والفكري والثقافي، متخذاً من الحاضر الآني الذي لا يستطيع التحكم فيه إلا بالجزء الممكن كمنطلق لصنع ملامح المستقبل. بهذه الكلمات بدأت صحيفة ((اليوم الثامن)) اليمنية حديثها عن رجل يعد من الشخصيات اليمنية المتنورة البارزة التي لعبت دوراً في تاريخ بلادها الحديث والمعاصر، وهو المؤرخ والأكاديمي والوزير الراحل صالح علي عمر باصرة المولود بمدينة المكلا الحضرمية في 8 يناير 1952، والمتوفى في 20 نوفمبر 2018 بالعاصمة الأردنية، عمان، حيث كان يخضع للعلاج من مرض عضال.

وهكذا قدر للرجل أن يرحل عن الدنيا بعيداً عن وطنه الذي كتب عنه كثيراً وعمل من أجل استقراره طويلاً دون أن يتمكن من تضميد جراحاته ووضع حد لانقساماته. فقد كان من أبرز دعاة المصالحة الوطنية السلمية الشاملة، بل كان أيضاً من أشرس مقاومي الفساد بدليل التقرير المثير للجدل الذي وضعه ونشره بمشاركة زميله الوزير السابق عبدالقادر علي هلال الدبب حول وجود 16 شخصية يمنية نافذة تسببت في أعمال نهب واسعة لأراضي الدولة في محافظات جنوب اليمن خلال عهد الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح، لاسيما بعد حرب صيف 1994، وهو من ظل يطالب سلطات بلاده عبر كتابة الرسائل والعرائض ورفع الدعاوى استنكاراً لتعديات وقعت من قبل ضعفاء النفوس على بعض من أبرز معالم عدن التاريخية مثل ((مسجد ومقبرة جوهر)) (نسبة إلى الشيخ جوهر بن عبدالله المدني)، والواقع في منطقة كريتر والذي يعود تاريخه إلى سنة 924 للهجرة.

وتفيد المراجع التي أطلعت عليها أن ((باصرة)) (بضم الصاد وتشديد الراء) من أسر السادة العلويين الذين سكنوا منذ القدم وادي دوعن، وأن تسميتهم بهذا الاسم سببه أن جداً لهم اسمه عبدالرحمن وتوفي في نهاية القرن الثامن الهجري كان يحمل دوماً صرة على ظهره يضع فيها كتبه ويتنقل بها أينما حل، وكان كلما وجد سعة من الوقت أخرج منها كتبه وأشغل وقته بالقراءة والدرس. ومما قرأت أيضاً في موقع ((باصرة)) الإلكتروني أن صلة هذه الأسرة لم تنقطع عن موطنها الأصلي في بلاد الحرمين الشريفين منذ القدم، حيث ورد في كتاب ((عقد الجواهر والدرر في أخبار القرن الحادي عشر)) وهو كتاب مخطوط موجود في مكتبة الشيخ عارف حكمت بالمدينة المنورة أن أحد أجداد الأسرة وهو محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن با علوي الشهير باسم باصرة قد توفي سنة 1003 للهجرة بمكة ودفن فيها بمقبرة المعلاة.







ومما ورد في الموقع أيضاً أن أسرة باصرة تصاهرت مع العديد من الأسر الحضرمية المعروفة مثل: آل العطاس وآل الجفري وآل الحداد وآل السقاف وآل المحضار وآل الكاف، وأنها قدمت الكثير من المشايخ وطلبة العلم والأطباء والمهندسين ورجال الأعمال والتجار ممن عرف عنهم الاجتهاد والأمانة والمثابرة والانتشار خارج حدود بلادهم في السعودية ودول الخليج وأقطار جنوب شرق آسيا.

ولد صالح علي عمر أحمد الخمعي السيباني الحميري الحضرمي الشهير بصالح باصرة في 8 يناير 1952 في حي برع السدة بمدينة المكلا المعروف اليوم بحي السلام ابناً لرجل تزوج خمس نساء وأنجب عشرة من البنين والبنات فكان ترتيبه الرابع بينهم. وكان والده المولود في وادي دوعن قد انتقل إلى المكلا واستقر بها بعد عودته من هجرته إلى السودان والحبشة والصومال إبان الحرب العالمية الثانية.

درس صالح المرحلتين الابتدائية والإعدادية في مدارس حضرموت وفق المنهج البريطاني ثم السوداني، وأكمل تعليمه الثانوي بها بنجاح وفق المنهج المصري. وكان خلال مراحل تعليمه تلك يساعد والده في تجارة المواد الغذائية ثم تجارة الأقمشة وأخيراً تجارة الأدوات الكهربائية التي استفاد منها كثيراً لجهة الإلمام بأمور التسليك وإصلاح الأجهزة الكهربائية. وكان والده إبان تلك الفترة حريصاً على تعليمه، فكان قبل إلحاقه بالمرحلة الابتدائية سنة 1960 يعلمه في دكانه القراءة والكتابة وجدول الضرب، ويعاقبه إن أهمل أو أخطأ، ويرسله لتحصيل ديونه كي يتمرن على الحساب والقيد، ويكافئه إن أحسن عملاً بمكافآت مالية كان يصرفها على شراء الكتب والمجلات المتنوعة التي توسعت معها مداركه وإلمامه بما يجري خارج حدود بلده. إلى ذلك كان صالح في صباه وشبابه من الطلبة المنضمين إلى فرقة الكشافة المدرسية، ومن المشاركين بالحفلات الرسمية التي كانت تقام عادة في ساحة قصر السلطان القعيطي، ومن ضمن المتدربين على الإنقاذ وإطفاء الحرائق، ناهيك عن مشاركاته في الأمسيات الثقافية المدرسية وانخراطه مع المتظاهرين ضد الوجود البريطاني.

غير أن مراحل حياته المبكرة شهدت الكثير من الفواجع والصدمات مثل انفصال والديه مرتين، واضطراره للانتقال والعيش في كنف جده لأمه الشيخ أحمد محمد باناجه، ثم وفاة الأخير وهو في سن السابعة، فوفاة شقيقته عائشة وشقيقه الأصغر حسن تباعاً، فوفاة جدته لأبيه التي كانت تحنو عليه وتخفف من أحزانه.

أراد صالح أن يكمل تعليمه الجامعي بعد تخرجه في الثانوية سنة 1971 بجامعة عدن الوليدة، لكن الكوادر الطلابية التابعة لحزب الجبهة القومية الحاكم آنذاك وقفت في طريقه متذرعة بأن الألوية للطلبة المنتمين للحزب الذين لم يكن واحداً منهم، وبعد وساطات ومخاطبات تم قبوله في عام 1972 بقسم التاريخ والجغرافيا في كلية التربية التي تخرج فيها في عام 1976. بعد ذلك تمكن بمجهوده الشخصي من الحصول على بعثة دراسية من ألمانيا الشرقية لإكمال تحصيله العالي، فسافر إلى هناك ليمضي أكثر من عام في دراسة اللغة الألمانية وآدابها، استعداداً لكتابة أطروحة في التاريخ الحديث والمعاصر سعياً وراء نيل درجة الماجستير التي حصل عليها بالفعل في عام 1982 من قسم علوم أفريقيا والشرق الأوسط في جامعة لايبتزغ. وبعد حصوله على درجة الماجستير بقي في ألمانيا الشرقية ساعياً وراء نيل درجة الدكتوراه في نفس التخصص، فنجح في مسعاه في العام 1986.

عاد باصرة إلى بلاده مكللاً بأعلى الشهادات، وبعقلية أكثر انفتاحاً مع روح وثابة للعمل لخير اليمن وأبنائه، فالتحق أولاً بالعمل الأكاديمي بجامعة عدن كرئيس لقسم التاريخ بكلية التربية التي تخرج فيها سابقاً، ثم حصل على ترقية تقلد بموجبها منصب عميد البحث العلمي والدراسات العليا، فمنصب قائم بأعمال رئيس جامعة عدن للشؤون الأكاديمية. وفي عام 1995، أي بعد عام من حرب الشمال والجنوب، تسلم منصب رئيس جامعة عدن فشغله على مدى تسع سنوات. وخلال تلك السنوات التسع أحدث الكثير من التغييرات الإيجابية في هيكل وبنية الجامعة بروح بعيدة عن التمييز المناطقي والأيديولوجي، ومنها إيصال التعليم الجامعي أفقياً إلى مناطق ريفية بعيدة ما كان ليصلها لولا جهوده، حيث استحدث كليات جديدة في أبين ولحج وشبوة مثلاً، كما أنه تجاوز نزعة الثأر والانتقام من التيار الاشتراكي والماركسي الذي لم يكن على وفاق معه خلال سنوات حكمه لجنوب اليمن، كونه كان محسوباً في شبابه المبكر على التيار البعثي. ومن آيات ذلك أنه استوعب كوادر التيار الماركسي العلمية المتخرجة في ((معهد باديب للعلوم الاشتراكية))، معترفاً بشهاداتها ومتيحاً لها فرصة العمل الأكاديمي في جامعة عدن.

انتقل باصرة من جامعة عدن إلى جامعة صنعاء رئيساً لها على مدى ثلاث سنوات متواصلة، وهنا أيضاً سجلت له مواقف وطنية مشرفة بعيدة عن التمييز والمحسوبية، وملتزمة بالمعايير الأكاديمية في القبول والترقيات والانتدابات ومتوافقة مع مبدأ إتاحة الفرصة أمام كل أبناء اليمن كحق دستوري.

في 11 فبراير 2006 كان الرجل على موعد مع منعطف جديد في مسيرته، ففيه دخل الحكومة لأول مرة كوزير للتعليم العالي والبحث العلمي، وهي الحقيبة التي منحت له مرة أخرى في التشكيلة الوزارية الجديدة في 5 أبريل 2007. وبحكم منصبه الوزاري هذا الذي استمر لمدة سبع سنوات شارك الرجل في العديد من المؤتمرات والندوات والاجتماعات العربية والأجنبية، الأمر الذي زاده خبرة وتواصلاً مع أقرانه المشتغلين في مجالات التربية والتعليم والتدريب والبحث العلمي، لكن سنواته تلك كوزير حفلت أيضاً بمشاكسات ومتاعب بسبب مقاومته لأوجه الفساد والمحسوبية وحرصه على المساواة وعدم التمييز المناطقي والجهوي في ما خص مشاريع الوزارة ومنح البعثات الخارجية.

من جهة أخرى قادته اهتماماته الفكرية والثقافية والاجتماعية إلى الانخراط في أنشطة عدد من المنظمات المهنية والخيرية كعضو مساهم أو متطوع. إلى ذلك واصل شغفه بالتاريخ من خلال وضع العديد من المؤلفات في مجال تخصصه الأكاديمي وكتابة الأبحاث والدراسات في المجالات التاريخية والتربوية، والتي تجاوز عددها الثلاثين، ومن بينها كتابه الفريد الموسوم ((تاريخ حضرموت الحديث والمعاصر)) الصادر في عام 2001. ومما ذكره زميله الدكتور هشام السقاف في جريدة ((الأيام)) العدنية (25/4/2021) أن صاحبنا كان يقدم في سبعينيات القرن العشرين من خلال تلفزيون عدن برنامجاً تاريخياً بأسلوب سهل ولغة بسيطة، الأمر الذي قربه من قلوب المشاهدين، وأخبرنا السقاف أيضاً ما مفاده أن باصرة لم يكن وقتذاك يملك جهاز تلفاز خاصاً به، فكان يشاهد حلقات برنامجه التلفزيوني في مقهى شعبي بمنطقة كريتر مع كوب من الشاي.

من المناصب التعليمية الأخرى التي دانت لباصرة قبل انتقاله إلى رحمة الله، وقوع الاختيار عليه لرئاسة مجلس أمناء ((جامعة العرب)) الخاصة في حضرموت التي تأسست عام 2018، حيث وافق باصرة على العمل مع الجامعة المذكورة ووضع علمه وخبرته وعلاقاته في خدمتها، مبدياً كامل استعداداته لتقديم كل ما يملك في سبيل أن تخطو الجامعة خطوات إلى الأمام وتلحق بركب الجامعات الأهلية وتكون في مقدمتها، ومقترحاً ضرورة تأسيس علاقات وروابط أكاديمية مع عدد من الجامعات في السعودية ودول الخليج العربي وماليزيا وإندونيسيا.

ومن أواخر أعماله قبل رحيله قيامه بتأسيس منتدى الرشيد الفكري التاريخي الثقافي.

وصفه الكثير من مواطنيه بالشخصية الوطنية المتميزة عن غيرها لعدة أسباب منها صراحته التي أزعجت البعض، وحرصه على مصالح بلده وشعبه، ووقوفه ضد أدنى المخالفات إبان توليه مناصبه الوزارية والأكاديمية، وشجاعته في قول كلمة الحق دون أن يخاف لومة لائم، ومواقفه السياسية الواضحة حيال حل مشكلات اليمن المعقدة عبر التوافقات والإصلاحات الجادة والملموسة والإرادة السياسية الحقيقية بدلاً من عقلية الثأر والانتقام. ولعل أقوى دليل على اعتزاز يمنيين كثر، سواء من السياسيين أو الأكاديميين أو طلبة العلم، بهذه الشخصية ومواقفها وسجاياها هو أنهم تفاعلوا بشكل كبير مع صورة نشرت له على مواقع التواصل الاجتماعي قبل وفاته بأشهر معدودة وهو يتكئ على عكاز أمام إحدى العيادات الصحية بعدن منتظراً دوره للدخول على الطبيب.

كرمته جامعة عدن، التي أمضى في رحابها سنوات طويلة من عمره طالباً وأستاذاً وعميداً وإدارياً، فنظمت في 9 ديسمبر 2021 ندوة علمية عنه بكلية الطب والعلوم الصحية تحت عنوان ((الدكتور الفقيد صالح باصرة.. رائد تنويري ومسيرة حداثية)) تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب المهني والفني آنذاك الدكتور خالد أحمد الوصابي، وحضور كوكبة من رجالات الفكر والسياسة والثقافة والأدب والعلم.

وصفه الدكتور صبري عفيف في ((اليوم الثامن)) اليمنية (4/10/2022) بالإنسان العظيم والرجل القدوة وكتب عنه قائلاً: ((لقد استطاع باصرة أن يحقق لقضية شعبه عبر حنكته السياسية وقراءته العميقة للتاريخ ما لم تستطع فعله أحزاب وقيادات أخرى في الساحة، إنه العقل السياسي والإداري المحنك الذي يستشرف المستقبل مستفيداً من أدوات الحاضر، ليصل إلى ما يصبو إليه)).