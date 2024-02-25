رئاسة بلا ترامب وبلا بايدن!

انتخابات الرئاسة الأمريكية قد تشهد احتمالات جديدة بعيدة عن الاحتمال التقليدي القائم على أنها معركة بين دونالد ترامب (رئيس سابق)، وجو بايدن (رئيس حالي).

الاحتمال الجديد أن تكون معركة بين مرشحين، غير ترامب، وغير بايدن!

كيف؟!

نحن أمام صحة متدهورة للرئيس الحالي جو بايدن، الذي يصارع الشيخوخة، ويقال بعض الخرف في الذاكرة، ما يلقي بعض مشاعر القلق المتزايد من أنصاره على قدرة الرجل الصحية والفعلية على إدارة شؤون البلاد والعباد في تلك المرحلة الصعبة التي تجتازها الولايات المتحدة والعالم.

نحن نتحدّث عن الرجل الذي يدير أكبر اقتصاد في العالم، وأكبر ترسانة سلاح، والدولة التي تتحكم في أكثر من ثلثي المكوّن النقدي في العالم، والرجل الذي يمكن بضغطة زر أن يبدأ حرباً نووية كونية.

من هنا يصبح هناك احتمال أن يكون العامل الصحي هو العنصر المانع لترشيح الرجل، أو أن ينعدم وفق الدستور بطلب إعفائه لظروف قاهرة.

الاحتمال الثاني هو دخول ترامب بشكل محسوم ونهائي في مارس المقبل سباق الرئاسة عن الحزب الجمهوري بعد فوزه الساحق في الانتخابات التمهيدية للحزب في 3 ولايات، آخرها ولاية ساوث كارولينا، وهي مركز قوة منافسته نيكي هيلي.

إشكالية ترامب أن الرجل تطارده أكثر من 91 قضية جنائية في المحاكم الأمريكية ما بين تحرّش جنسي، وسب وقذف، وتهرّب ضريبي، وتحريض سياسي لمقتحمي مبنى الكابيتول هيل أثناء نهاية فترة رئاسته.

وحتى الآن، الرجل مطالب بتعويضات عن 4 قضايا بلغ مجموعها أكثر من 900 مليون دولار نقداً، وهو ما يهدّد المركز المالي وسمعته السياسية.

إذا أصبحت قضايا ترامب مانعاً له من الترشّح، أو أصبح وضعه المالي يتجه نحو الإفلاس، فإن ذلك قد يشكل خطراً عظيماً عليه.

إذا أخذنا الاحتمالين: احتمال صحة بايدن، واحتمال قضايا ترامب، فنحن أمام معادلة غريبة عجيبة غير مسبوقة، يمكن أن تضع الجميع أمام معركة رئاسية بوجوه لا تعلمونها، لكن الله وحده يعلمها.