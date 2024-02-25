«صناع الأمل» كهوية ثقافية

ثمة اتفاق بين المفكرين على أن الممارسات المتكررة لدولة محددة ضمن سياقها الداخلي وتناسق خطابها الإعلامي مع خططها التنموية سيكون له تأثير على سلوكها الخارجي بما يشكل في النهاية هويتها ويمكن من خلالها التعريف بها أمام المحافل الدولية، ودولة الإمارات منذ تأسيسها يطبع على سلوكها الداخلي والخارجي: خدمة الإنسان وفق رؤية وضعها مؤسس هذه الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في مقولته الخالدة: ((الإنسان هو الثروة الحقيقية)).

ومع أن الدورة الرابعة من مبادرة ((صناع الأمل)) التي عقدت، أمس، والتي تكرم فيها إمارة دبي الشخصيات العربية التي لديها أعمال بارزة في خدمة الإنسانية تمثل، توصية مهمة وجديرة بالاهتمام في مجال تحفيز الإنسان العربي بشكل خاص ليس كونه بحاجة إلى إثارة الأمل في نفسه لأنه يفتقدها، وإنما كونه يملك إرثاً ومخزوناً إنسانياً عميقاً خلال فترات زمنية يشهد له فيها التاريخ الإنساني، وأن لديه قدرات ومهارات يستطيع أن يشارك بها باقي شعوب العالم ويثري حضارات الأمم الأخرى، يحتاج فقط من يؤمن به ومن يستكشفها ويعرضها أمام العالم بطريقة بعيدة عن السرد التقليدي. إلا أنها كذلك تؤكد على أن كل الأمم التي حققت نهوضاً تنموياً كان بسبب بالاهتمام بالإنسان والاستثمار فيه وربما هذا سبب رئيسي في استمرار المسيرة التنموية لدولة الإمارات.

وبشكل من التخصيص، ترمز احتفالية ((صناع الأمل)) السنوية إلى العمق التاريخي والحضاري لهذه الدولة في مجال خدمة الإنسان والإنسانية، فمن جانب هو ليس حدثاً طارئاً بقدر ما هي ثقافة مجتمع لازمته على مدى تاريخه تؤكدها شهادات من عاش في هذه الدولة، كما أنه ليس حدثاً مصطنعاً لأهداف سياسية أو أهداف وقتية وإنما هو برنامج عمل متكامل وراسخ ويمثل الهوية الأساسية لدولة الإمارات ويتم ممارسته بسلوكيات وخطابات على المستوى القيادي، وتؤكده الأرقام العالمية والمؤسسات الخيرية المنتشرة في الدولة وخارجها. ووفق ذلك يكون هذا الاحتفاء السنوي بمثابة تأكيد على أن دولة الإمارات هي المكان الأنسب بل والأفضل في العالم لأن يصنع الإنسان أمله أو على الأقل يحقق حلمه في سعيه نحو تغيير حياته نحو الأفضل وأن يتشارك مع الآخرين ((الصناعة)) التي رغم أنها تبدو سهلة ولكن الكثير من دول العالم لا تتقنها.

أكتفي بمؤشرين للدلالة على أحقية الإمارات لأن تكون الدولة المناسبة لتحفيز الإنسان العربي على صناعة الأمل: المؤشر الأول: استطلاع للرأي أجرته مؤسسة ((بي سي دبليو)) عام 2023 لرأي الشباب العربي كأفضل مكان للعيش والعمل من بين مدن العالم فكانت دولة الإمارات للمرة الـ(12) وجاءت بعدها الولايات المتحدة ثم كندا. والمؤشر الآخر: أن تتواجد أكثر من 200 جنسية في هذه الدولة هو دليل كاف للحديث عن حاضنة إنسانية.

مبادرات الإمارات المختلفة هي مصدر قوي في نقل القيم الإيجابية لتغيير نمط حياة الإنسان بشكل عام وإن كانت هناك مبادرات خاصة بالعرب ولكن في المجمل فهي تصب في الخانة نفسها في وقت تتداخل فيها القيم الإنسانية ويتشاركون فيها، كما أن هذه المبادرات تشكل الهوية الوطنية لدولة الإمارات بأنها دولة رؤيتها العالمية تركز على الإنسان وعليه يكون احتفالنا بها بمثابة سرد لهذه المسيرة وترسيخ لقيمة ملهمة يتمسك بها الإنسان في لحظات التحدي والصعوبات ليعيد شحن طاقته الإيجابية للنهوض والبناء.

إن فكرة مبادرة ((صناعة الأمل)) بتفاصيلها نموذج للتفاؤل حول مستقبل الإنسان العربي ومستقبل عالمه. وبلا شك أن هذا يُلهم الإنسان على العطاء والإنجاز وبين هذا وذاك مناسبة تتيح للعالم كي يطلع على الإرث الثقافي لمجتمع الإمارات وأحد أسرار استمرارها في نسج قصص النجاح.