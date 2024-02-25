«شات جي.بي.تي» ترتاد آفاقاً جديدة بإضافة مزايا فريدة للمستخدمين

فتحت شركة أوبن أيه آي، المطورة لمنصة محادثة الذكاء الاصطناعي شات جي.بي.تي، آفاقاً جديدة أوسع أمام المنصة بإضافة خاصية جديدة تتيح للمستخدمين ابتكار شريط فيديو تصل مدته إلى دقيقة باستخدام أوامر نصية فقط.

وتحمل الخاصية الجديدة اسم ((سورا))، وسيتم توفيرها في البداية لعدد محدود من المبدعين المحترفين، وفق ما ذكره سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة أوبن أيه.آي، عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس.

ونشرت أوبن أيه.آي، عبر موقعها الإلكتروني، عدة فيديوهات تم توليدها بالكامل باستخدام الذكاء الاصطناعي، إلى جانب وصف للأساس الذي اعتمد عليه كل فيديو.

ويعرض أحد الفيديوهات، سيدة تسير ليلاً في شارع مضاء بإحدى المدن. وطلبت الأوامر النصية من منصة شات جي.بي.تي أن تكون السيدة مرتدية سترة جلدية وزياً أحمر اللون، وأن يكون الشارع هو أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو، وأن يكون مملوءاً باللافتات المضيئة.

كما أظهر فيديو آخر، حيوان الماموث العملاق يسير على الجليد، وعرض فيديو ثالث مشهداً تاريخياً لولاية كاليفورنيا خلال عصر ((حمى الذهب)) في الولاية الأمريكية في القرن التاسع عشر.

وتبدو مقاطع الفيديو واقعية بشكل مثير للإعجاب في بعض الأحيان، خاصة للإضاءة والملمس، لكنها في الوقت نفسه من الواضح أيضاً أنها مصطنعة. وتعترف الشركة الأمريكية، بوجود نقاط ضعف في خاصية ((سورا)) حتى الآن.