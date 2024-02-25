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أبل تعمل على حماية «آي ماسيدج» من هجمات القراصنة

2/25/2024 7:18:07 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تسعى شركة أبل، إلى تطوير أساليب إضافية لحماية تطبيق المحادثة ((آي ماسيدج)) من هجمات القرصنة التي تستخدم تقنيات الحوسبة الكمية، والتي يمكن أن تدمر أساليب التشفير والحماية الحالية.

ورغم أن تطوير أدوات قرصنة باستخدام الحوسبة الكمية ما زال يحتاج سنوات، تقول أبل التي تنتج الهواتف الذكية آيفون، إنها تحتاج إلى بدء الاستعداد لمواجهة هذا الخطر من الآن.

وتخشى أبل أن يحاول القراصنة الاستفادة من كميات البيانات الضخمة التي يتم نقلها عبر خدمات الاتصالات المؤمنة حالياً، ثم محاولة كسر الحماية الموجودة لهذه البيانات فيما بعد. وتم تصميم بروتوكول جديد باسم ((بي.كيو3)) لتأمين الرسائل المرسلة ضد مثل هذه الهجمات المستقبلية.

يذكر أن تطبيق آي ماسيدج وغيره من تطبيقات المحادثة مثل سيجنال وواتساب، تستخدم بشكل أساسي تقنيات التشفير الطرفي، التي تجعل محتوى الرسائل المتبادلة يظهر في صورة نص بسيط على أجهزة أطراف المحادثة، دون أن تظهر كذلك على أجهزة مقدم الخدمة نفسه.

وتحتاج الأدوات الحالية لكسر تشفير هذه المراسلات لكميات ضخمة من الموارد. ورغم ذلك يعتقد الخبراء أنه خلال 10 أو 15 عاماً يمكن استخدام أجهزة الكمبيوتر المزودة بتكنولوجيا الحوسبة الكمية لكسر التشفير بسرعة.

وتتضمن آلية الحماية الإضافية الجديدة لعصر أجهزة الكمبيوتر الكمية، تقنية جديدة تقوم بتغيير مفاتيح التشفير بين الأجهزة باستمرار.

وتعتزم أبل توفير بروتوكول بي.كيو3 في الإصدارات الجديدة من أنظمة التشغيل لأجهزتها مثل آي.أو.إس 17.4.

وتقول الشركة، إن آي ماسيدج ستكون أول خدمة محادثة تصل إلى مثل هذا المستوى من الحماية ضد هجمات الحوسبة الكمية. وأعلن تطبيق سيجنال في وقت سابق، أنه يسعى لتطوير وسائل حماية ضد هذه التهديدات المحتملة.

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