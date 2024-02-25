لبنان.. إضراب القطاع العام مستمرّ حتى إشعار آخر

أقفل الأسبوع الماضي في لبنان على مشهد الشلل التام، الذي خضعت له معظم الوزارات والدوائر الرسمية، بفعل إضرابات واحتجاجات على عدم زيادة الحكومة الرواتب، في حين لا يزال العسكريون المتقاعدون يهدّدون بقطع الطرقات، ومنع انعقاد أي جلسة للحكومة، في مشهد مكرّر لما كانت عليه حال جلسة الجمعة، والتي أجّلها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، لـ ((منع أيّ تصادم مع العسكريين المتقاعدين)).

ويبدو مجلس الوزراء مطوّقاً من جهتين: الأولى داخلية، تتمثل بالخلاف الكبير بين مكوّناته حول مشروع هذا القانون، والثانية خارجية، تتمثل بالتهديد المستمرّ للعسكريين المتقاعدين بمنع انعقاد أيّ جلسة حكومية قبل تسوية أوضاعهم.

وفيما عاد القطاع العام إلى الإضراب مجدداً، في خطوة ليست بجديدة على قطاع يعاني الأمرّيْن منذ انهيار سعر الصرف، وبدء الأزمة المالية، إنّما الجديد هو الانقسام بين موظفي وزارة المالية، الذين نالوا حوافز مالية دوناً عن بقية الموظفين، ما خلق شرخاً في القطاع، أفضى إلى نتيجة واحدة: عودة إلى الإضراب العام الشامل، وذلك على خلفية وقف التحفيزات المالية التي كانت قد دخلت حيّز التنفيذ يوم الأربعاء الماضي، والتي خُصّصت لهم دون سواهم من بقية موظّفي القطاع العام، الأمر الذي أثار حفيظة بقية إدارات وموظّفي القطاع العام، الذين كانوا السبّاقين إلى إعلان الإضراب والتوقف عن العمل، اعتباراً من يوم الجمعة الماضي. علماً بأن كلّ معاملات الدفع في وزارة المالية، حتى تلك التي كانت تحصل عبر شركات تحويل الأموال، توقفت حتى إشعار آخر.

الحوافز الإضافية

وطلب ميقاتي من وزير المالية، يوسف الخليل، وقف دفع الحوافز الإضافية التي كانت خُصّصت لبعض موظفي الإدارة العامة، ليُحال الملف برمّته إلى جلسة مجلس الوزراء، التي كان مقرّراً انعقادها الجمعة الماضي، وتأجلت تحت ضغط العسكريين المتقاعدين إلى موعد غير محدّد.

وأشارت مصادر تجمع موظّفي الإدارة العامة إلى أن ميقاتي كان وعد، منذ نحو أسبوعين، بأن يعمل على إصدار المرسوم الخاص بإعطاء حوافز مالية لموظّفي القطاع العام، خلال جلسة الحكومة التي حال يومها تحرّك المتقاعدين وقطعهم للطرقات دون انعقادها.

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