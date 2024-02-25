مبادرة ليبية لحلحلة الأزمة في السودان

تسعى طرابلس الغرب، للمساهمة في حلحلة الأزمة السودانية، من خلال تقريب المسافات بين رأسي الصراع والجمع بينهما في لقاء قريب بوساطة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، على أمل إنهاء الصراع، الذي حول ملايين السودانيين إلى لاجئين في تشاد ومصر وغيرها.

وفيما تستعد طرابلس لاستقبال رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش السوداني عبدالفتاح البرهان بدعوة من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم، بحث الدبيبة هاتفياً مع قائد قوات الدعم السريع محمد دقلو ((حميدتي)) مبادرة ليبية لإحلال السلام، ووقف إطلاق النار في السودان.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في طرابلس: إن الدبيبة وجه دعوة لدقلو لزيارة ليبيا، فيما أعلن دقلو عن زيارته ليبيا قريباً.

وقال محمد دقلو في منشور عبر ((إكس)): ((تلقيت اتصالاً من رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، حيث ناقشت معه تطورات الأوضاع في السودان ورؤيتنا لحل الأزمة من جذورها، وإعادة بناء السودان على أسس جديدة عادلة)).

روزنامة سياسية

وقالت مصادر مطلعة لـ((البيان)): إن مبادرة الدبيبة تم طرحها على عدد من العواصم الإقليمية، ولقيت تجاوباً معها، وإن هدفها الأساسي هو التواصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار، وإعداد روزنامة سياسية للمرحلة المقبلة.

وأضافت: إن الدبيبة يتطلع لعقد لقاء وجهاً لوجه بين البرهان وحميدتي، بعد فشل الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا (إيغاد) في الجمع بينهما خلال القمة، التي احتضنتها جيبوتي في أواخر ديسمبر الماضي لحلحلة الأزمة السودانية.

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