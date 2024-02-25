أوكرانيا تطرح سلاماً مشروطاً وتشكو تأخر السلاح الغربي

في حين تشكو تأخر وصول الأسلحة الغربية، فتحت كييف باب سلام موارباً ومشروطاً مع موسكو التي يتوقع عدم استجابتها له، في وقت تواصل ((تحسين مواقعها)) في الجبهة ((مع دخول الحرب عامها الثالث)).

وقال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني أمس، إن أوكرانيا وشركاءها الغربيين قد يدعون روسيا لحضور قمة سلام في المستقبل لبحث إنهاء الحرب ((بشروط كييف)).

وصرح يرماك بأن سويسرا ستستضيف قمة لمناقشة رؤية السلام التي طرحها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والتي يمكن تسليمها لروسيا خلال اجتماع ثان في وقت لاحق.

في الأثناء، أعلن وزير الدفاع الأوكراني رستم أوميروف أمس، أنّ نصف الأسلحة التي يعد الغرب بتوريدها إلى أوكرانيا تُسلّم بعد تأخير. وقال أوميروف ((في الوقت الحالي التعهّد ليس مرادفاً للتسليم، 50 في المئة من الالتزامات لم يتم الإيفاء بها في الوقت المحدد)). وأضاف إنه بسبب هذا التأخير ((نخسر أشخاصاً وأراضي)).

في هذه الأثناء، تتواصل الضربات على الأراضي الأوكرانية التي تُستهدف يومياً بالصواريخ والطائرات المسيرة الروسية. وخلال ليل السبت الأحد، أدى هجوم روسي على كوستيانتينيفكا (شرق) إلى إصابة شخص واحد وإلحاق أضرار بالعديد من المباني المدنية، بما في ذلك محطة قطار ومحال تجارية ومبانٍ سكنية، وفقاً للشرطة الوطنية.

وقال الجيش الأوكراني إنه دمر 16 من أصل 18 طائرة مسيرة هجومية أطلقتها روسيا. وذكرت القوات الجوية عبر ((تيليغرام)) أن طائرات مسيرة أُسقطت فوق ثماني مناطق في وسط وغرب وجنوب أوكرانيا، بما في ذلك منطقة العاصمة. بالمقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 77 مسيرة أوكرانية في مناطق بلوغانسك وزابوريجيا وخيرسون.

وتحدثت عن تدمير لواءين ميكانيكيين للقوات الأوكرانية في مقاطعة زابوريجيا وتكبيدها نحو 30 عسكرياً وثلاث مركبات ونظام مدفعية أمريكي الصنع من طراز ((إم 777)).

كما صد الجيش الروسي سبع هجمات في اتجاه أفدييفكا، خلال الساعات الـ24 الماضية، حسب الدفاع الروسية.

وقالت إن قواتها اتخذت مواقع أفضل قرب أفدييفكا ودونيتسك بعد أن أمر الرئيس فلاديمير بوتين الجيش بالتوغل أكثر داخل أوكرانيا مع مرور عامين على بداية الحرب.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية صد القوات الأوكرانية بالقرب من ثلاث بلدات في منطقة دونيتسك والتمركز في مواقع أفضل بالقرب من أفدييفكا التي سقطت في أيدي روسيا في وقت سابق من هذا الشهر.

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