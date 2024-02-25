حرس المنشآت يغلق الحقول النفطية في ليبيا

أعلن حرس المنشآت النفطية في ليبيا، أمس، إغلاق جميع الحقول النفطية في البلاد، احتجاجاً على تجاهل الحكومة لمطالبه، وعدم استجابتها للاتفاقيات الموقعة بينهما، وقال في بيان، إنه أمهل المسؤولين 10 أيام للاستجابة إلى مطالبه، المتمثلة في زيادة رواتب منتسبيه وصرف علاواتهم أسوة بموظفي المؤسسة الوطنية للنفط، واعتماد الجهاز إدارياً ومالياً تحت المؤسسة الوطنية للنفط، وضمنياً تحت وزارة الدفاع، لكن من دون جدوى، منادين باعتماد جدول مرتبات الجهاز أسوة بموظفي مؤسسة النفط، مشتملاً على الزيادة 67 % مع صرف العلاوات والفروقات حسب القانون.

وبالمقابل دعا رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف، مسعود سليمان، منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية إلى اتباع القنوات الرسمية والقانونية لتنفيذ مطالبهم، قائلاً إنه يتفهم تلك المطالب.

وشدد سليمان خلال لقائه، أمس، رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية العميد عبد الرزاق الخرماني، على ضرورة إبعاد المنشآت النفطية عن أي تجاذبات، وحماية العاملين بالمواقع النفطية والممتلكات والمنشآت، وفق بيان صادر عن مؤسسة النفط.

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