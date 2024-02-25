عبد الله الثاني يحذّر من استمرار الحرب برمضان

حذّر العاهل الأردني عبد الله الثاني، أمس، خلال استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس في عمان، من استمرار الحرب في قطاع غزة خلال شهر رمضان الذي يحلّ في مارس الوشيك.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي، إن الملك عبد الله حذّر خلال لقائه عباس في قصر الحسينية ((من استمرار الحرب على غزة خلال شهر رمضان المبارك، الأمر الذي سيزيد من خطر توسّع الصراع)).

وأكد الملك ((ضرورة بذل أقصى الجهود للتوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين الأبرياء)). وجدّد ((رفض الأردن أية محاولات للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة اللتين تشكّلان امتداداً للدولة الفلسطينية الواحدة)).

ونقل البيان عن عباس تقديره لـ ((مواقف الأردن الثابتة)) في التأكيد ((على ضرورة وقف الحرب على غزة، وحماية المدنيين، ودعوة العالم أجمع لتحمل مسؤولياته تجاه حماية الشعب الفلسطيني))، مشيداً بجهود الملك في ((سبيل التخفيف عن الأهل في قطاع غزة جراء ما يتعرضون له من عدوان غاشم))، في إشارة إلى المساعدات الأردنية المرسلة إلى غزة.

من جانب آخر، حذّر العاهل الأردني خلال استقباله أمس، وزيرة الخارجية البلغارية ماريا غابرييل من خطورة ((وقف الدعم الدولي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ومن خطورة الهجوم الإسرائيلي على رفح)).

وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي حذّر من جانبه من خطورة مواصلة الحرب في غزة خلال رمضان. وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته البلغارية، إن ((استمرار العدوان في هذه الظروف وعلى أبواب شهر رمضان سيضع المنطقة كلها في مواجهة خطر توسّع الحرب وتفجّر الوضع الإقليمي بشكل عام)).

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز