غارات أمريكية بريطانية جديدة تستهدف الحوثيين

نفذت القوات الأمريكية والبريطانية سلسلة ضربات جديدة السبت، ضد أهداف للحوثيين في اليمن، وفق ما جاء في بيان مشترك، بعد أسابيع من الهجمات، التي يشنها الحوثيون على سفن في البحر الأحمر.

وجاء في البيان المشترك: إن ((الضربات الضرورية والمتناسبة استهدفت على وجه التحديد 18 هدفاً للحوثيين في ثمانية مواقع باليمن، شملت الأهداف منشآت تخزين أسلحة تحت الأرض، ومنشآت تخزين صواريخ، وأنظمة جوية مسيرة هجومية أحادية الاتجاه، وأنظمة دفاع جوي، ورادارات، ومروحية)).

حمل البيان توقيع أستراليا والبحرين والدنمارك وكندا وهولندا ونيوزيلندا التي قدمت ((دعماً)) غير محدد للسلسلة الجديدة من الضربات، وهي الثانية هذا الشهر والرابعة، منذ أن بدأ الحوثيون هجماتهم على سفن في البحر الأحمر.

وأضاف البيان: إن ((أكثر من 45 هجوماً للحوثيين على سفن تجارية وعسكرية منذ منتصف نوفمبر تشكل تهديداً للاقتصاد العالمي، وكذلك الأمن والاستقرار الإقليميين وتتطلب رداً دولياً)).

وأفادت قناة المسيرة التابعة للحوثيين بوقوع غارات على العاصمة صنعاء، ومحافظات أخرى منها حجة وتعز.

التدفق الحر

من جهته، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في بيان منفصل: إن ((الولايات المتحدة لن تتردد في اتخاذ إجراءات، حسب الحاجة، للدفاع عن الأرواح وعن التدفق الحر للتجارة في أحد أهم الممرات المائية في العالم)).

وأضاف أوستن ((سنستمر في التوضيح للحوثيين أنهم سيتحملون العواقب إذا لم يوقفوا هجماتهم غير القانونية، التي تضر باقتصادات الشرق الأوسط، وتسبب أضراراً بيئية، وتعطل إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن ودول أخرى)).

وفي لندن، أوضحت وزارة الدفاع أن أربع طائرات قاذفة مقاتلة من طراز تايفون من سلاح الجو الملكي، إضافة إلى طائرتي تزويد بالوقود شاركت في الغارات.

سلسلة هجمات

تأتي عملية السبت، بعدما تعرضت سفن تجارية عدة هذا الأسبوع للهجوم، بينها السفينة روبيمار المحملة أسمدة، والتي اضطر طاقمها إلى إخلائها، بعدما أصيبت، وبدأ الماء يتسرب إليها.

وإضافة إلى العمليات المشتركة مع بريطانيا، نفذت الولايات المتحدة ضربات أحادية ضد مواقع للحوثيين في اليمن، تحت بند الدفاع عن النفس، ودمرت مسيرات جوية، وبحرية في البحر الأحمر.

في وقت سابق السبت، أعلنت القيادة العسكرية المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن سفينة تابعة لها أسقطت صاروخاً بالستياً مضاداً للسفن ((تم إطلاقه نحو خليج عدن من المناطق التي تقع تحت سيطرة الحوثيين في اليمن)).

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