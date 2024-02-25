في غزة.. المجاعة وجه آخر للحرب

دفع الجوع مئات الفلسطينيين إلى الفرار، أمس، من شمال قطاع غزة، حيث يستمر الوضع الإنساني في التدهور مع واقع يقول: ((إن حوالي 2,2 مليون شخص، هم الأغلبية العظمى من سكان القطاع، مهددون بخطر ((مجاعة جماعية))، وفق الأمم المتحدة)).

ودفع نقص الغذاء مئات الأشخاص إلى مغادرة شمال القطاع باتجاه الوسط. بين هؤلاء سمير عبدربه (27 عاماً)، الذي وصل من جباليا إلى النصيرات، نازحاً بسبب الجوع مع زوجته وطفلته، التي تبلغ من العمر عاماً ونصف العام.

يقول ((جئت مشياً على الأقدام من شمال غزة من عزبة عبد ربه. لا أستطيع أن أصف كمية المجاعة هناك. عندي بنت صغيرة عمرها عام ونصف العام، لا يوجد حليب. أحاول أن أطعمها الخبز، الذي أصنعه من بقايا العلف والذرة، لكنها لا تهضمه)).

مجاعة جباليا

في جباليا (شمال)، أظهر مقاطع فيديو تدافع عشرات الأشخاص حاملين أواني فارغة للحصول على الطعام. ووسط حالة من الفوضى صرخ رجل يبدو أنه مسؤول عن توزيع حساءٍ قائلاً ((خلص))، في دعوة لوقف التدافع، وصرخ أحد المحتشدين بالقول ((ليرَ كل العالم أين وصلنا وما الذي يحل بنا)).

ويزداد الغضب في المخيم، حيث شارك العشرات الجمعة في تحرك عفوي احتجاجاً على ظروف المعيشة. وحمل طفل لافتة كُتب عليها ((لم نمت من الغارات الجوية، لكننا نموت من الجوع)).

وقال أحمد عاطف صافي ((نحن في حرب مجاعة)).

بدورها، قالت إحدى ساكنات المخيم ((لا يوجد طحين ولا زيت ولا ماء شرب. الموت أحسن وأشرف)).

غض الطرف

وكتبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ((أونروا)) على منصة ((x))، ((لم يعد بإمكاننا غض الطرف عن هذه المأساة)).

وقالت وزارة الصحة في غزة: إن رضيعاً عمره شهران يدعى محمود فتوح توفي بسبب ((سوء التغذية))، وحذرت منظمة إنقاذ الطفولة ((سايف ذا تشلدرن)) الخيرية من أن ((خطر المجاعة يُتوقع أن يتزايد طالما استمرت حكومة إسرائيل في عرقلة دخول المساعدات إلى غزة)) وكذلك الحصول على المياه والخدمات الصحية وغيرها.

من جهته، ندد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك الجمعة بـ((الحصار المفروض على غزة)) من جانب إسرائيل، وقال إن ذلك يمكن أن ((يمثل استخداماً للمجاعة وسيلة في الحرب))، وهو ما يشكل ((جريمة حرب)).

ويخضع إدخال المساعدات إلى غزة لموافقة إسرائيل، ويصل الدعم الإنساني الشحيح إلى القطاع بشكل أساسي، عبر معبر رفح مع مصر، لكن نقله إلى الشمال دونه مخاطر، بسبب الدمار والقتال وقصف إسرائيل لقوافل المساعدات.

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