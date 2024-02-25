الإمارات: التوترات الدولية تتطلب استجابة منسقة ومتعددة الأوجه

أكدت دولة الإمارات أن العالم اليوم محفوف بالتحديات التي تختبر العزيمة الدولية والعمل الجماعي، وأن التوترات الدولية تتطلب استجابة منسقة ومتعددة الأوجه.

جاء ذلك في مداخلة قدمها معالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة، خلال مشاركة الإمارات بالاجتماع الأول لوزراء خارجية مجموعة العشرين ((G20)) للعام 2024.

وترأس معالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة و((الشيربا)) الإماراتي لمجموعة العشرين، وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع، والذي تمحور حول دور المجموعة في التعامل مع التوترات الدولية المستمرة، وتحقيق الإصلاحات المنشودة لمنظومة الحوكمة العالمية.

وقال معاليه إن العالم اليوم محفوف بالتحديات التي تختبر العزيمة الدولية والعمل الجماعي، مضيفاً أن ((التوترات الدولية، سواء كانت ناجمة عن صراعات جيوسياسية، أو فوارق اقتصادية، أو أزمات بيئية، تتطلب استجابة منسقة ومتعددة الأوجه)).

وقال معاليه ((أظهرت دولة الإمارات إسهاماتها المهمة والفاعلة في أولويات مجموعة العشرين، خلال مشاركتها كدولة ضيف في مجموعة العشرين، ولا سيما فيما يتعلق بالتعافي بعد جائحة ((كوفيد 19))، وتغير المناخ، والتحول في مجال الطاقة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة)).

أولويات

وأعرب عن دعم دولة الإمارات للأولويات التي أعلنتها البرازيل لمجموعة العشرين، والتي تركز على مكافحة الجوع والفقر، والتنمية المستدامة، وتحولات الطاقة، والحوكمة العالمية.

وأكد معاليه ضرورة البناء على المخرجات والنجاحات الكبيرة التي تحققت خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ((COP28)) الذي اختتم أعماله الناجحة في دولة الإمارات، وجرى خلاله إعلان اتفاق الإمارات التاريخي، حيث تمكن المؤتمر من جمع وتحفيز أكثر من 85 مليار دولار من التمويل وإطلاق 11 تعهداً وإعلاناً حظيت بدعم تاريخي دولي.

من جهة ثانية، أوضح معاليه أن دولة الإمارات تشدد على أن الأولوية العاجلة في ما يتعلق بالصراع في قطاع غزة هي إنهاء العنف، وحماية المدنيين في القطاع، وتأمين فتح ممرات إنسانية إغاثية لإيصال المساعدات إلى المدنيين.

دعوة

وتأتي المشاركة في هذا الاجتماع بناء على دعوة للمشاركة في أعمال مجموعة العشرين للعام الثالث على التوالي بصفة ضيف، حيث تمت دعوة الدولة مؤخراً من قبل رئاسة المجموعة، ممثلةً بجمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة للمشاركة في أعمال المجموعة للعام 2024 تحت شعار ((بناء عالم عادل وكوكب مستدام))، حيث حددت الرئاسة البرازيلية أولويات المجموعة، والمتمثلة بتطوير منظومة الحوكمة العالمية، ومكافحة الفقر والجوع، ومواجهة تحديات المناخ وتحولات الطاقة.

يشار إلى أن دولة الإمارات تشارك للمرة الخامسة منذ إنشاء المجموعة، فقد شاركت في أعمال وقمة مجموعة العشرين بصفة ضيف في الهند عام 2023، وإندونيسيا عام 2022، وقبل ذلك في المملكة العربية السعودية عام 2020 وفرنسا عام 2011.

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