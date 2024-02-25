واشنطن تنفرد بالتفاؤل بشأن اتفاق هدنة محتمل في غزة

أعلنت الولايات المتحدة، أمس، أن المحادثات التي جرت في باريس، قادت إلى ((تفاهم)) حول اتفاق محتمل بشأن الحرب في قطاع غزة، لكن لا تشاركها هذا التفاؤل الأطراف الأخرى المعنية، التي تشارك في محادثات بدأت في الدوحة، وستنتقل منها إلى القاهرة.

وزار وفد إسرائيلي يقوده رئيس الموساد ديفيد برنيع العاصمة الفرنسية الجمعة، للبحث في اتفاق، يشمل وقفاً جديداً لإطلاق النار وتبادل أسرى.

وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك ساليفان لشبكة سي إن إن ((اجتمع ممثلو إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر في باريس، وتوصلوا إلى تفاهم بين الدول الأربع حول الملامح الأساسية لاتفاق أسرى ووقف مؤقت لإطلاق النار)).

وأضاف: إن الاتفاق ((لا يزال قيد التفاوض بشأن تفاصيله، ولا بد من إجراء نقاشات مع ((حماس)) عبر قطر ومصر، لأنه في نهاية المطاف سيتعين عليها الموافقة على إطلاق سراح الأسرى)).

تابع ساليفان ((هذا العمل جار. ونأمل أن نتمكن في الأيام المقبلة من الوصول إلى نقطة يكون فيها بالفعل اتفاقاً متماسكاً ونهائياً بشأن هذه القضية)).

من جهتها، أفادت وسائل إعلام مصرية أمس، أن المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار استؤنفت في الدوحة بين الدول الأربع، بالإضافة إلى ممثلين لـ((حماس)).

ونقلت وكالة ((رويترز)) عن مصادر أمنية مصرية: ((إن الدوحة ستستضيف محادثات هذا الأسبوع، تشمل إجراء الوسطاء لقاءات مكثفة مع ممثلين لحماس وإسرائيل، وستتبعها جولة في القاهرة، لمتابعة ما سيجري التوصل له. ولم يرد حتى الآن تأكيد لذلك من إسرائيل أو ((حماس)) أو قطر)).

مجلس الحرب

وعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اجتماعاً لمجلس وزراء الحرب في ساعة متأخرة من مساء السبت، لتلقي إيجاز من مسؤولي المخابرات، الذين عادوا من اجتماع باريس بخصوص وقف النار في غزة.

وقال نتانياهو في تصريحات لـ((سي.بي.إس)) إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت المحادثات الجارية سيتمخض عنها اتفاق، رافضاً الكشف عن تفاصيل، لكنه قال إن حركة حماس لا بد أن ((تقبل بحل منطقي)).

في الوقت نفسه، قال نتانياهو ((نعمل على وضع إطار آخر لتحرير مخطوفينا، فضلاً عن استكمال القضاء على كتائب حماس في رفح)). وأضاف: إن مجلس الوزراء الأمني ​​الإسرائيلي سيقر هذا الأسبوع خططاً عسكرية تتعلق برفح، تشمل إجلاء أكثر من مليون من المدنيين الفلسطينيين النازحين.

واعتبر نتانياهو أمس، أن العملية العسكرية التي أمر بالتجهيز لتنفيذها في رفح ستجعل إسرائيل ((على بعد أسابيع)) من تحقيق ((نصر كامل))، وأضاف لـ((سي بي إس)) الأمريكية: ((إن إبرام اتفاق لن يؤدي إلا إلى ((تأخير)) موعد العملية)).

اشتباكات

ميدانياً، اشتبك الجيش الإسرائيلي ومسلحون فلسطينيون، في أنحاء قطاع غزة. وقال سكان: ((إن القوات الإسرائيلية قصفت عدة مناطق في القطاع، بينما توغلت الدبابات في بيت لاهيا، ويخوض جنود إسرائيليون ومسلحون فلسطينيون معارك متواصلة في حي الزيتون بمدينة غزة في شمال القطاع، الذي اجتاحته إسرائيل في بداية الحملة العسكرية)).

وقال مسعفون أمس، إن 86 فلسطينياً على الأقل لقوا حتفهم في الهجمات الإسرائيلية، منذ السبت.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن 29692 فلسطينياً لقوا حتفهم، منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي.

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