روابط اقتصادية متينة تستهدف الرخاء والمصالح المشتركة

جسدت العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والكويت أبلغ صور التكامل ووحدة الهدف والمصير، وترسم في الوقت ذاته نموذجاً يحتذى في العلاقات الاقتصادية بكل ألوانها التجارية والاستثمارية والسياحية، وتستهدف المزيد من النمو والرخاء وتحقيق المصالح المشتركة.

وتزداد العلاقات الإماراتية الكويتية منذ أكثر من 6 عقود، قوة وتكتسب المزيد من العمق والرسوخ في شقها العربي، الخليجي الأخوي، وتتجلى متانة ونمواً في شقها الاقتصادي والتجاري المشترك، وتتعداهما لتشمل كافة أوجه التعاون.

وتظهر البيانات الرسمية، الزخم الكبير والمتواصل في العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية ونمو حجم الشراكات التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، مع وجود آفاق مشرقة ومستقبل واعد للنمو والتعاون في المجالات كافة.

نمو مبادلات

وارتفعت تجارة دولة الإمارات مع دولة الكويت خلال النصف الأول من عام 2023 إلى 22.3 مليار درهم، في حين بينت الإحصائيات المجمعة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن إجمالي التبادل التجاري بين دولة الإمارات ودولة الكويت بلغ 44.8 مليار درهم خلال عام 2023، و44.1 مليار درهم التبادل التجاري بين البلدين خلال 2022 بنمو 15 %، مقارنة مع 2021، حيث تتزايد معدلات المبادلات التجارية لتعكس قوة العلاقات وروح التكامل والتعاون.

وحلت الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً ضمن أهم الدول المستثمرة في الكويت بنسبة مساهمة تجاوزت 6% من قيمة رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الكويت بنهاية 2022 وبقيمة بلغت 2.7 مليار درهم.

من ناحية الاستثمارات الكويتية داخل الإمارات، بلغت بحسب آخر بيانات لوزارة الاقتصاد نحو 12.8 مليار درهم، حيث تضم الإمارات 1702 علامة تجارية كويتية مسجلة، و13 وكالة تجارية كويتية مسجلة، و15 شركة كويتية مسجلة.

وتعتبر الأنشطة المالية وأنشطة التأمين أهم قطاعات الاستثمار الكويتي في الإمارات، بالمقابل فإن القطاع المالي والمصرفي من أهم قطاعات الاستثمار الإماراتي في الكويت، كما تستضيف الإمارات فرعين لبنوك تجارية كويتية من أصل 7 بنوك خليجية مصرح لها بالعمل داخل الدولة.

اتفاقيات تعاون

وشهدت السنوات الماضية، توقيع العديد من الاتفاقيات المهمة للتعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، والتي كان أحدثها تلك الاتفاقية التي وقعتها وزارتا المالية في البلدين خلال القمة العالمية للحكومات 2024، وتتعلق بتجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال ومنع التهرب والتجنب الضريبي، وتعد جزءاً من مسيرة التكامل الاقتصادي والمالي وحرية انتقال رؤوس الأموال بين البلدين.

ومن أبرز مذكرات التفاهم في المجال المالي، مذكرة التعاون بين هيئة الأوراق المالية والسلع في البلدين، وأيضاً توقيع اتفاقية تعاون ثلاثية في مجال الأوراق المالية بين سوق أبوظبي للأوراق المالية والبورصة الكويتية والشركة الكويتية للمقاصة في فبراير 2022 وغيرها العديد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون التي ساهمت في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

رخص

وتفيد إحصائيات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بأن العدد التراكمي للرخص الاقتصادية الممنوحة لمواطني دولة الكويت بلغ 5745 رخصة بالعام 2022 من أصل 30508 رخص لممارسة الأنشطة الاقتصادية في الدولة مخصصة لمواطني دول مجلس التعاون، بزيادة 302 رخصة بالسنة 2021 – 2022.

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